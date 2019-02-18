Половине Вологодской области грозит весеннее затопление

Половина из 26 муниципалитетов, составляющих Вологодскую область, может пострадать от весенних паводков, передает ТАСС со ссылкой на губернатора региона, Олега Кувшинникова. По его словам, это является неминуемым следствием зимы с ее аномальным количеством выпавших осадков.

"Очень высокий запас снега, толстый слой льда, много воды. Опасная ситуация может сложиться в 13 муниципальных образованиях, сложнее всего - в Великоустюгском районе, где заторы и резкий подъем воды могут вызвать подтопления Великого Устюга и Красавино", - приводятся слова чиновника.

Кувшинников призвал подчиненных к особой бдительности, тщательному мониторингу ситуации, а также потребовал ускорить проведение ледорезных работ - ради того, чтобы половодье прошло как можно менее опасно для граждан.