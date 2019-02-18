18+
 PDA
   Наши соцсети:   
           
  
Новости
Статьи
Муниципал
Интервью
Медиатека

Новости

18 февраля, 18:09

Половине Вологодской области грозит весеннее затопление

Половина из 26 муниципалитетов, составляющих Вологодскую область, может пострадать от весенних паводков, передает ТАСС со ссылкой на губернатора региона, Олега Кувшинникова. По его словам, это является неминуемым следствием зимы с ее аномальным количеством выпавших осадков.

"Очень высокий запас снега, толстый слой льда, много воды. Опасная ситуация может сложиться в 13 муниципальных образованиях, сложнее всего - в Великоустюгском районе, где заторы и резкий подъем воды могут вызвать подтопления Великого Устюга и Красавино", - приводятся слова чиновника.

Кувшинников призвал подчиненных к особой бдительности, тщательному мониторингу ситуации, а также потребовал ускорить проведение ледорезных работ - ради того, чтобы половодье прошло как можно менее опасно для граждан.

Подписывайтесь на канал ЗакС.Ру
в Яндекс.Дзен
 и
Телеграм

Обсуждение
Правила комментирования

Запрещается:
  • Оскорбление участников дискуссии и иных лиц
  • Употребление нецензурных слов и брани
  • Разжигание межнациональной розни, пропаганда насилия
  • Спам и реклама других сайтов
  • Комментарии не по теме материала
  • Обсуждение действий администрации сайта
Администрация сайта оставляет за собой право удалить комментарий, если он нарушает эти правила.

Нет высказываний. Добавить высказывание



Рейтинг персон

Опрос:
Глав Центрального, Василеостровского и Красносельского районов отправили в отставку из-за плохой уборки снега. Справедливо ли это решение?

Да
Нет
Нужно было наказывать других чиновников

Все новости:

18 февраля, 20:36 Эвакуации коснулись торговых сетей "М.Видео" и "Дикси"

18 февраля, 20:10 "Почта России" обнаружила резкое падение спроса петербуржцев на зарубежные товары   1

18 февраля, 19:46 Беглов заинтересован в расширении полномочий районных администраций   7

18 февраля, 19:35 Мейксин и двое: Три района Петербурга получили новых руководителей

18 февраля, 19:21 Глава организации блокадников порассуждала о судьбе Резника в случае сдачи города нацистам   11

18 февраля, 18:57 Путин выступит с посланием Федеральному собранию в Гостином дворе   2

18 февраля, 18:56 Суд по задержанной перед «Маршем материнского гнева» снова перенесли

18 февраля, 18:48 Врио губернатора Беглов считает Пискаревку и Нарвскую заставу центром Петербурга

18 февраля, 18:39 За прошедшую неделю город очистили более чем от 3 млн кубометров снега

18 февраля, 18:38 Удальцову вернули арестованные в рамках "болотного дела" деньги и автомобиль

18 февраля, 18:25 Злоумышленники "заминировали" в Петербурге более ста зданий

18 февраля, 18:09 Половине Вологодской области грозит весеннее затопление

18 февраля, 17:54 Размороженные обиды: На Резника подали в суд за сказанное в 2016 году   2

18 февраля, 17:47 За наледями на крышах стал присматривать беспилотник   1

18 февраля, 17:33 СМИ: В Смольном согласовали четыре новых места для гайд-парков

Предыдущие новости

Регионы


© ZakS.Ru, 2002—2019. Все права защищены. При использовании материалов гиперссылка обязательна.
Свидетельство о регистрации средства массовой информации ЭЛ №ФС77-50076, выданное 07.06.2012 Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
Главный редактор: Гончарова Н.С.