Размороженные обиды: На Резника подали в суд за сказанное в 2016 году

Директор строительной компании «Воин-В» Олег Глущенко подал в суд на депутата ЗакСа Максима Резника. Поводом для иска стали высказывания трехлетней давности. В компании «Воин-В» уверяют, что никакой политической подоплеки в их действиях нет. Резник, в свою очередь, убежден, что настоящая причина новых судебных разбирательств – его собственный иск к врио губернатора Петербурга Александру Беглову.

«Максим Резник в нашем городе чувствует себя абсолютно безнаказанно — он возомнил себя священной коровой из касты неприкасаемых. Прикрываясь маской добродетели, использует самые низкие и недостойные методы — оскорбления, публичную ложь», - процитировала слова директора СК «Воин-В» Олега Глущенко пресс-служба компании 18 февраля.

В тот же день Василеостровский районный суд Петербурга зарегистрировал иск бизнесмена Глущенко к депутату Резнику. Руководитель «Воин-В» требует удалить порочащие его имя материалы с личного сайта политика и интернет-СМИ, которым парламентарий давал комментарии. Глущенко оценил свою обиду в 1 млн рублей и попробует, помимо прочего, отсудить эти деньги у Резника.

Большинство публикаций, о которых идет речь, появились в сети в 2016 году, когда в Петербурге гремело «дело Нотяга». Экс-депутат ЗакСа и соратник Резника Вячеслав Нотяг был арестован, а позже осужден на три года по обвинению в получении взятки. Суд пришел к выводу, что он получил от Глущенко 1,2 млн рублей за обещание не препятствовать строительству жилья вблизи парка «Александрино», где «Воин-В» реализует проект реновации.

Нотяг свою вину отрицал, а Резник неоднократно высказывался в его поддержку. Острый на язык депутат не стеснялся в выражениях. Например, называл Глущенко «мерзавцем» и «провокатором». Кроме того, парламентарий критиковал и саму реновацию в историческом районе Ульянка и поддерживал группу местных активистов, боровшихся с реализацией строительных проектов «Воин-В». Глущенко называл политиков и общественников, выступавших против застройки Ульянки, «градозащитной мафией». По мнению представителей «Воин-В», реализовать проект реновации мешала в первую очередь деятельность активистов.

Обида застройщика на слова Резника копилась три года и вырвалась наружу за три дня до рассмотрения иска депутата к врио губернатора Петербурга Александра Беглова. Предварительное заседание по делу о защите чести и достоинства депутата назначено на 21 февраля.

По словам Глущенко, желание подать в суд на Резника появилось давно и не имеет никаких политических предпосылок. Просто он решил без спешки подойти к вопросу защиты своей деловой репутации.

- Мы планомерно и без политической спешки подходили к этому этапу защиты своей репутации - именно господа Нотяг, Резник и примкнувшие к ним третьи лица нанесли петербургской реновации урон, сопоставимый с саботажем военного времени. Не стоит искать в наших действиях скрытой политической подоплеки - мы планировали отстоять свое доброе имя несколько раньше, но из-за большого объёма подготовительных юридических работ и расследования «дела Нотяга» дата обращения в суд откладывалась, - сообщил ЗАКС.Ру Глущенко.

Год назад, в марте 2018 года, «Воин-В» грозился подать в суд на другого депутата ЗакСа «яблочника» Бориса Вишневского. В тот раз застройщик действовал оперативнее. Вишневский вспоминает, что он принял участие в стихийном сходе жителей Ульянки и вскоре узнал, что компания Глущенко распространяет пресс-релиз с заявлением о готовности подать в суд на депутата. История так и закончилась на том пресс-релизе. По мнению Вишневского, перспектив нет и у иска к Резнику:

- Я хочу напомнить господину Глущенко, что, согласно Уставу Санкт-Петербурга, депутат не может быть привлечен к ответственности за высказывания в рамках своей депутатской деятельности. И у меня, и у Резника, и у других коллег – огромное количество обращений от жителей Ульянки, которые требовали защитить их от уплотнительной застройки, которую ведет «Воин-В». Мы работаем исключительно по этим обращениям.

Вишневский полагает, что суд с Резником Глущенко может быть необходим, чтобы показать себя жертвой нападок клеветников, врагов и завистников, из-за которых проект реновации Ульянки не был реализован даже на половину и фактически превратился в уплотнительную застройку.

Сам Резник не сомневается, что застройщик действует в интересах Смольного. Судебное разбирательство, по словам депутата, станет частью давления, с которым он столкнулся после того, как подал в суд на врио губернатора Петербурга.

Напомним, поводом для иска к Беглову о защите чести и достоинства стало выступление градоначальника на открытии Музея блокадной медицины 23 января. Через несколько дней в Telegram-каналах появилась запись фрагмента речи Беглова. Глава города говорил ветеранам, что Резник якобы заявлял, что надо было сдать блокадный Ленинград врагам. В реальности Резник говорил об отсутствии свободы слова в городских СМИ и плохой уборке улиц, а также, что Беглов не подходит Петербургу. Ни слова о сдаче Ленинграда политик не произнес.

- Ситуация с Глущенко известна и понятна, сейчас будут делать все, чтобы меня дискредитировать. На меня уже оказывается существенное давление. Растет как геометрический ком число всевозможных советов, настоятельных просьб, чтобы я отозвал иск. Ситуация такая, что в этом процессе «добрых советов» начинают задействовать моих близких. Я уже начинаю тревожиться. Но я хочу сообщить: не беспокойтесь, иск я не отзову. Этого не случится ни при каких обстоятельствах. Хоть 500 Глущенко на меня в суд подадут, иск против Беглова я не отзову, - сообщил Резник ЗАКС.Ру.

За более подробным комментарием по поводу иска депутат посоветовал обратиться к руководителю администрации губернатора Петербурга Любови Совершаевой.

- Она про это дело знает больше, чем я, - уверен Резник.

Директор «Воин-В» Глущенко, в свою очередь, пообещал ЗАКС.Ру, что в ходе судебных разбирательств «поможет Петербургу взглянуть на истинный облик Максима Резника».

Сергей Еремеев

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