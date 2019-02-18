Злоумышленники "заминировали" в Петербурге более ста зданий

На 18:20 в Петербурге из-за сообщений о минированиях эвакуированы уже свыше ста объектов, сообщают очевидцы в группе «ДТП и ЧП» во «ВКонтакте».

Эвакуированы Мариинская больница и НМИЦ имени Алмазова. В последнем случае мамам с грудным младенцам пришлось спускаться по лестницам с шестого этажа, сообщили очевидцы. Также эвакуировали посетителей Новой Голландии.

Покинуть здания пришлось посетителям торговых центров «ОхтаМолл», «Рубикон», «Лиговъ», «Континент» на Бухарестской, Байконурской улицах, проспекте Стачек (второй раз за день), «Международный», «Нарва». Эвакуированы девять гипермаркетов «Лента» на Таллинском шоссе, Бухарестской, Хасанской, Парашютной, Вербной улицах, улице Руставели, проспекте Энгельса, в Шушарах, в Рыбацком, гипермаркет «Карусель» на улице Савушкина. Затронула волна эвакуаций и РАНХиГС – учебный корпус на улице Черняховского и общежития на улице Димитрова.

Сообщения о якобы заложенной бомбе получали также рестораны быстрого питания «Макдональдс» и KFC, передает «Фонтанка.ру».

До этого в Петербурге эвакуировали четыре десятка учебных заведений, десяток торговых центров, несколько больниц и библиотека. Волна сообщений о минировании не утихает уже третий день. Ранее сообщалось, что письма с угрозами рассылаются по почте от имени «Владимир Путин».