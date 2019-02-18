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18 февраля, 18:39

За прошедшую неделю город очистили более чем от 3 млн кубометров снега

Вице-губернатор Николай Бондаренко отчитался о достижениях в зимней уборке за прошедшую календарную неделю, сообщает официальный сайт Смольного.

По его данным, за семь дней удалось вывезти более трех млн кубометров снега. Акцент он сделал на том, что на этот раз особенно сильно старались в удаленных от центра районах города.

"Каждый день администрации районов и Комитет по благоустройству отчитываются о ситуации. Положительная динамика в этом направлении работ очевидна", - рассуждая о буднях коммунальных служб, обобщил он.

Количество жалоб граждан на протечки крыш, по словам Бондаренко, с 11 по 17 февраля сократилось в разы - по сравнению с самыми трудными неделями нынешнего года.

При этом чиновник признал, что, несмотря на общий прогресс по городу, ситуация в Центральном районе остается проблемной.

В преддверии зимы в настоящий момент востребован и еще один тип работ - уборка песка, который задействовали для борьбы с последствиями гололедицы. Смольный предпочитает заниматься этим только при минусовой температуре - во избежание дорожных аварий.

 



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