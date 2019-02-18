Врио губернатора Беглов считает Пискаревку и Нарвскую заставу центром Петербурга

Временно исполняющий обязанности губернатора Петербурга Александр Беглова относит исторические территории Пискаревка и Нарвская застава, а также окрестности Финляндского вокзала к центральным районам Петербурга.

Это следует из заявления врио, которое он сделал 18 февраля на рабочем совещании с членами правительства.

«Я принял решение временно, до вступления в силу нового закона, дополнить список территорий для проведения мероприятий разными гражданскими и политическими структурами еще четырьмя площадками. Это точки в центральных районах нашего города. Практика покажет, насколько эта мера дает возможность всем политическим партиям и общественным организациям проявить себя в рамках действующего законодательства», - цитирует слова Беглова пресс-служба Смольного.

Напомним, по решению временного губернатора, новыми гайд-парками стали Пионерский парк, который находится рядом с железнодорожной станции «Пискаревка» и на расстоянии 4,5 км от ближайшей станции метро «Лесная»; парк Екатерингоф и сад им. 9 января неподалеку от станции метро «Нарвская»; а также площадь Ленина у одноименной станции метро и Финляндского вокзала.

Ранее ЗакС одобрил в первом чтении поправки в региональный закон о митингах, который увеличивает количество гайд-парков, но не уточняют, где будут находиться специально отведенные места. При обсуждении инициативы оппозиционные депутаты заявляли, что гайд-парки необходимы во всех районах города и в первую очередь – в Центральном.

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