Путин выступит с посланием Федеральному собранию в Гостином дворе

Президент России Владимир Путин огласит послание Федеральному Собранию в Гостином дворе в Москве, сообщается на сайте Кремля.

Ранее стало известно, что в Георгиевском зале Кремля, где обычно оглашалось послание, делают ремонт, и завершить его к нужной дате не успеют. В этом году оглашение послания Федеральному собранию состоится 20 февраля в 12:00.

Выступление президента перед Федеральным собранием предусмотрено Конституцией России и проходит ежегодно. Некоторое время назад Путин обращался к парламенту осенью - в ноябре-декабре, однако в последние годы даты сместились к первому кварталу года.

В 2018 году Путин обратился с посланием 1 марта. Оно запомнилось, в том числе, тем, что под аплодисменты и улыбки собравшихся парламентариев президент показывал ролики, на которых ядерные ракеты летят в сторону американского штата Флорида. Большая часть речи главы государства была посвящена милитаристским достижениям России.