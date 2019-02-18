18+
 PDA
   Наши соцсети:   
           
  
Новости
Статьи
Муниципал
Интервью
Медиатека

Новости

18 февраля, 19:21

Глава организации блокадников порассуждала о судьбе Резника в случае сдачи города нацистам

Елена Тихомирова, возглавляющая организацию "Жители блокадного Ленинграда", высказалась о том, какие печальные последствия могли бы ожидать депутата Максима Резника и писателя Дмитрия Быкова в том случае, если бы при их жизни город захватили немецкие фашисты. Ее слова, сказанные в конце января, предал огласке портал MR7.

"Сейчас такие как Резник выступают, или такие как Быков, говорит о том, что нужно было сдать город — это смешно. Первые кандидаты были на крематорий они. Даже разговаривать не стали бы с ними, если бы они начали там рот открывать", - предположила женщина.

Приписываемое Резнику высказывание, упомянутое ей, уже стало предметом судебного разбирательства: парламентарий подал в суд на врио губернатора Александра Беглова за имевшую место, с его точки зрения, клевету со стороны высокопоставленного чиновника. Что касается Быкова, то, очевидно, Тихомирова припомнила ему намерение написать книгу о генерале Власове, одном из самых известных коллаборационистов времен Второй мировой войны. Кроме того, Быков выразил предположение, что деятели советской культуры в широкой своей массе могли бы быть не против занять сторону Адольфа Гитлера, если бы тот не уничтожал евреев. После этих высказываний в ряде СМИ одна за другой стали появляться обличительные публикации с резкой критикой позиции писателя. Защитить его право на собственную точку зрения попытались коллеги.



В этой, как и в любой другой новости/статье/интервью и т.д., теперь вы можете проголосовать "за" или "против" упоминаемых в ней персонажей. Для этого достаточно навести на фамилию человека курсор мышки. Подробно о правилах голосования и о том, где посмотреть текущие рейтинги персон, написано в "Инструкции по голосованию".

Посмотреть общий рейтинг персон.

Рейтинг персон в этом материале


Подписывайтесь на канал ЗакС.Ру
в Яндекс.Дзен
 и
Телеграм

Обсуждение
Правила комментирования

Запрещается:
  • Оскорбление участников дискуссии и иных лиц
  • Употребление нецензурных слов и брани
  • Разжигание межнациональной розни, пропаганда насилия
  • Спам и реклама других сайтов
  • Комментарии не по теме материала
  • Обсуждение действий администрации сайта
Администрация сайта оставляет за собой право удалить комментарий, если он нарушает эти правила.
Добавить высказывание


18 февраля, 22:59    
По возрасту - не подлежит.  
И дело - не в возрасте...

18 февраля, 22:40    
Следующий раз "порассуждает" в камере. Суши сухарики и запасайся памперсами.

18 февраля, 22:39    
Маразматичке, повторяющей клеветнические высказывания ИО губернатора, вероятно, кажется, что в силу преклонного возраста её не будут сажать за распространение заведомо ложной информации оскор[цензура]ющей честь и достоинство человека. Нет, она будет отвечать по полной программе в соответствии с законом.

18 февраля, 22:29    
Маразм крепчал...

18 февраля, 21:46   И ныне, местные питерские бомжи не живут, а выживают в родном городе, как "не граждане" страны:   без жилья, прописки-регистрации, без права на жизнь там, где росли, учились, служили и трудились...
ДВАДЦАТЬ ЛЕТ ГОЛОДОМОРА ВОИНОВ АРМИИ И ФЛОТА... Ветеран В/ч 45618 Лен.ВМБ Балт.флота, капитан 3-го ранга Шапошников Геннадий Георгиевич - сын ленинградки-блокадницы, ветерана войны и труда Татьяны Николаевны Шапошниковой. В силу сложившихся жизненных обстоятельств, он - офицер-блокадник, переживший - не 900 блокадных дней, а - 20 блокадных лет!.. В Питере, бездомные воины-ленинградцы, по 12-18 и более лет, не могли получить Российского гражданства и паспортов Российской Федерации. В их числе, герой-десантник, участник боевых действий, кавалер высших государственных наград, гвардии старший сержант ВДВ запаса Самойлов Р., старший прапорщик запаса Журавлёв, офицер ВМФ Шапошников Г.Г.

18 февраля, 21:04    
У больного 19:34, 20:23 фронтовое обстрение.

18 февраля, 20:23   Светлой памяти павших на войне в боях за нашу советскую Родину в 1941-1945 годах посвятил свои   музыкально-поэтические произведения композитор и поэт-песенник Геннадий Георгиевич Шапошников.
Пол-века назад, на стихи поэта-фронтовика, офицера-артиллериста Михаила Ивановича Петрова "Раны сердца", руководитель матросского ансам[цензура] Лен.ВМБ Балт.флота "Ладожане", дивизионный штурман 177 БОКиС Геннадий Георгиевич Шапошников написал песню "ПОМНИ ВОЙНУ!" (Сл. М. Петрова, муз. Г. Шапошникова). И пол-века назад, на стихи жены фронтового лётчика, поэтессы Валентины Григорьевны Сааковой "Площадь памяти", офицер ВМФ Геннадий Георгиевич Шапошников создал одноименную песню-балладу "ПЛОЩАДЬ ПАМЯТИ" (Сл. В. Сааковой, муз. Г. Шапошникова), которые посвящались героическому гарнизону Бреста, всем защитникам нашего социалистического Отечества, погибшим в годы Великой Отечественной войны (1941-1945).

18 февраля, 20:04    
Сколько же лет этой главе организации блокадников. Должно быть лет так девяносто и больше. Диву даёшься иногда как семидесятилетние  «ветераны» уверено присваивают себе то к чему не имели никакого отношения в силу своего малолетнего возраста в те трагические времена.

18 февраля, 19:42    
Да, не зря ВЕЛИКИЙ Сталин-грузин по национальности на приёме в июне 1945г. в честь победы над фашистской Европой поднял тост только за РУССКИЙ народ, внёсший наибольший вклад в Победу, показавший чудеса мужества и самоотверженности! Ни за хохлов, ни за евреев, больше ни за кого...

18 февраля, 19:36    
Глава организации блкадников, вероятно, готовит почву для оправдания Беглова в суде и хочет задним числом взять его вину на себя. Когда беглов оправдывался в пресссе, то заявил, что это были ни его слова, а, якобы блокадники так говорили про Резника. Какая гнусность использовать стариков-блокадников для оправдния собственной лжи.

Страница 1-ая (всего: 2) : 2 » 
Добавить высказывание



Рейтинг персон

Опрос:
Глав Центрального, Василеостровского и Красносельского районов отправили в отставку из-за плохой уборки снега. Справедливо ли это решение?

Да
Нет
Нужно было наказывать других чиновников

Все новости:

18 февраля, 20:36 Эвакуации коснулись торговых сетей "М.Видео" и "Дикси"

18 февраля, 20:10 "Почта России" обнаружила резкое падение спроса петербуржцев на зарубежные товары   1

18 февраля, 19:46 Беглов заинтересован в расширении полномочий районных администраций   7

18 февраля, 19:35 Мейксин и двое: Три района Петербурга получили новых руководителей

18 февраля, 19:21 Глава организации блокадников порассуждала о судьбе Резника в случае сдачи города нацистам   11

18 февраля, 18:57 Путин выступит с посланием Федеральному собранию в Гостином дворе   2

18 февраля, 18:56 Суд по задержанной перед «Маршем материнского гнева» снова перенесли

18 февраля, 18:48 Врио губернатора Беглов считает Пискаревку и Нарвскую заставу центром Петербурга

18 февраля, 18:39 За прошедшую неделю город очистили более чем от 3 млн кубометров снега

18 февраля, 18:38 Удальцову вернули арестованные в рамках "болотного дела" деньги и автомобиль

18 февраля, 18:25 Злоумышленники "заминировали" в Петербурге более ста зданий

18 февраля, 18:09 Половине Вологодской области грозит весеннее затопление

18 февраля, 17:54 Размороженные обиды: На Резника подали в суд за сказанное в 2016 году   2

18 февраля, 17:47 За наледями на крышах стал присматривать беспилотник   1

18 февраля, 17:33 СМИ: В Смольном согласовали четыре новых места для гайд-парков

Предыдущие новости

Регионы

–екламный блок RTB загружаетс¤

© ZakS.Ru, 2002—2019. Все права защищены. При использовании материалов гиперссылка обязательна.
Свидетельство о регистрации средства массовой информации ЭЛ №ФС77-50076, выданное 07.06.2012 Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
Главный редактор: Гончарова Н.С.