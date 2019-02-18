Глава организации блокадников порассуждала о судьбе Резника в случае сдачи города нацистам

Елена Тихомирова, возглавляющая организацию "Жители блокадного Ленинграда", высказалась о том, какие печальные последствия могли бы ожидать депутата Максима Резника и писателя Дмитрия Быкова в том случае, если бы при их жизни город захватили немецкие фашисты. Ее слова, сказанные в конце января, предал огласке портал MR7.

"Сейчас такие как Резник выступают, или такие как Быков, говорит о том, что нужно было сдать город — это смешно. Первые кандидаты были на крематорий они. Даже разговаривать не стали бы с ними, если бы они начали там рот открывать", - предположила женщина.

Приписываемое Резнику высказывание, упомянутое ей, уже стало предметом судебного разбирательства: парламентарий подал в суд на врио губернатора Александра Беглова за имевшую место, с его точки зрения, клевету со стороны высокопоставленного чиновника. Что касается Быкова, то, очевидно, Тихомирова припомнила ему намерение написать книгу о генерале Власове, одном из самых известных коллаборационистов времен Второй мировой войны. Кроме того, Быков выразил предположение, что деятели советской культуры в широкой своей массе могли бы быть не против занять сторону Адольфа Гитлера, если бы тот не уничтожал евреев. После этих высказываний в ряде СМИ одна за другой стали появляться обличительные публикации с резкой критикой позиции писателя. Защитить его право на собственную точку зрения попытались коллеги.

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