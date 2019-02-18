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18 февраля, 19:46

Беглов заинтересован в расширении полномочий районных администраций

В беседе с подчиненными из городского правительства врио губернатора Александр Беглов подчеркнул важность развития городской политической системы, что во многом должно определяться большей самостоятельностью и усилением районных и муниципальных представителей власти. Централизация власти и полномочий, передает его мысли официальный сайт Смольного, это не тот путь, который сегодня требуется Петербургу.

В противном случае, по его словам, инфраструктура удаленных районов будет представлять собой все более отталкивающее зрелище - и не только она.

Разработать строгий план действий и продумать конкретный список полномочий, в которых нуждаются районные и муниципальные служащие, Беглов доверил своим ближайшим помощникам Николаю Бондаренко и Евгению Елину.

"Это должен быть рабочий документ, лишенный формализма. Нам нужны 18 конкретных планов действий, которые лягут в основу общей Стратегии развития Петербурга, станут ее фундаментом и важной составляющей", - цитируются слова действующего городского начальника.



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1:17    
Либо районные администрации, либо муниципалитеты. Кто-то тут абсолютно лишний. Поскольку есть закон о местном самоуправлении, лишними получаются районные администрации. Можно было бы  укрупнить муниципалитеты до размера 1/3 - 1/2 района и передать им полномочия районных администраций.

18 февраля, 22:08    
20.23.
Муниципалы нужны для фильтров. Как сторожевые псы.

18 февраля, 22:06    
Для 20.23. Полномочия есть. А вот толку нет от муниципалов. Пилить бюджет для муниципалов убыточно для города.
"На фига попу гармонь?". Кто за что отвечает, простому горожанину не понять.

18 февраля, 21:58    
19.56. дело говорит. Чиновников на 50% сократить надо, горожанам польза, городу экономия.
В современных лабиринтах власти простой горожанин путается.
Вот к примеру, территории города для уборки представляет собой  "лоскутное одеяло" и подчиняются разным "князькам". От этого один вред и хаос.

18 февраля, 21:55    
А где в планах Беглова контроль над работой районных администраций? Контроль снизу и контроль сверху?
Сколько еще будут существовать эти заповедники безнаказанности и безответственности?

18 февраля, 20:23    
У муниципалов в Питере нет никаких полномочий - нечего сокращать.

18 февраля, 19:56    
Надо сократить полномочия муниципалов и увеличить в разы права и обязанности(!!!!!!) районных администраций! А лучше вернуться к советскому управлению на местах, вообще без муниципалов, что даст приличную экономию городского бюджета!

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Глав Центрального, Василеостровского и Красносельского районов отправили в отставку из-за плохой уборки снега. Справедливо ли это решение?

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Нужно было наказывать других чиновников

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