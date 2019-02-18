Беглов заинтересован в расширении полномочий районных администраций

В беседе с подчиненными из городского правительства врио губернатора Александр Беглов подчеркнул важность развития городской политической системы, что во многом должно определяться большей самостоятельностью и усилением районных и муниципальных представителей власти. Централизация власти и полномочий, передает его мысли официальный сайт Смольного, это не тот путь, который сегодня требуется Петербургу.

В противном случае, по его словам, инфраструктура удаленных районов будет представлять собой все более отталкивающее зрелище - и не только она.

Разработать строгий план действий и продумать конкретный список полномочий, в которых нуждаются районные и муниципальные служащие, Беглов доверил своим ближайшим помощникам Николаю Бондаренко и Евгению Елину.

"Это должен быть рабочий документ, лишенный формализма. Нам нужны 18 конкретных планов действий, которые лягут в основу общей Стратегии развития Петербурга, станут ее фундаментом и важной составляющей", - цитируются слова действующего городского начальника.

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