Мейксин и двое: Три района Петербурга получили новых руководителей

Врио губернатора Петербурга Александр Беглов назначил новых руководителей трех районных администраций. Главой Центрального района стал Максим Мейксин, бывший председатель комитета по промышленной политике и инновациям Петербурга. Руководить Василеостровским районом назначен Эдуард Ильин, экс-заместитель главы Фрунзенского района. Его коллега, бывший первый заместитель главы Фрунзенского района Олег Фадеенко, стал руководителем администрации Красносельского района. Опрошенные ЗАКС.Ру петербургские политики поддержали назначение Мейксина, но недоумевают из-за двух других персон.

«Мейксин – это хорошо»

Депутат Законодательного собрания из фракции «Партии роста» Оксана Дмитриева положительно относится к возвращению Мейксина к работе на Петербург. По ее словам, это – осознанное назначение. Дмитриева отметила, что как глава комитета по промышленной политике и инновациям Мейксин показал себя в хорошем свете.

- В целом я и весь комитет по промышленности, независимо от политических пристрастий, оценивали его деятельность и вообще взаимодействие с этим комитетом как конструктивное и позитивное. Я полагаю, что Центральный район, в принципе, это то, что ему по силам. Потому что Центральный район – район специфический, визитная карточка Петербурга. Это не просто район, это центр Петербурга – его главное конкурентное преимущество. Поэтому здесь, помимо общих вопросов, которые всегда нужно решать главам: ЖКХ, в том числе уборки снега, это ещё и реализация каких-то крупных проектов. Именно в Центральном районе: по сохранению объектов культурного наследия, по использованию этого конкурентного преимущества для экономических проектов, туристических проектов. Поэтому здесь должен быть человек несколько более высокого масштаба, чем просто глава администрации.

С ней согласна и глава регионального отделения партии «Справедливая Россия» Марина Шишкина. Она заявила, что была очень огорчена при отстранении Мейксина от должности председателя комитета. Сейчас же Шишкина поддерживает его новое назначение.

- Мейксин – это хорошо. Потому что это очень профессиональный человек. Мой опыт с ним общения говорил о том, что это профессионал, - поделилась она мнением.

Однако, политолог Александр Конфисахор считает, что Мейксин не запомнился чем-то ярким на посту председателя комитета. При этом, эксперт отметил, что ничего хорошего или плохого про экс-главу ведомства сказать не может.

- Чиновник достаточно опытный, много чего знает. Но, всё-таки, разные должности: быть чиновником в комитете это одно, и совершенно другое - непосредственно управлять территорией района и, получается, обеспечить жизнедеятельность и жизнеспособность людей, - подчеркнул Конфисахор.

Политолог добавил, что пока прогнозы давать рано. По его мнению, надо посмотреть, как Мейксин себя проявит.

«Классические чиновники»

Опрошенные ЗАКС.Ру политики оказались в замешательстве по поводу назначения Эдуарда Ильина и Олега Фадеенко главами Василеостровского и Красносельского районов соответственно. Дмитриева отметила, что лично с Ильином и Фадеенко не знакома и не может сказать про них ничего плохого или хорошего. При этом, по ее словам, сложилась странная ситуация.

- Они были заместителями главы Фрунезенского района, которого сняли за то, что было плохо с уборкой снега. Фактически, это заместители, которые несут в общем-то такую же ответственность. Их перебросили на другие участки, то есть как бы повысили. Значит, если их повысили, они должны были показать какие-то результаты, такие, которые дают основания их кадрового продвижения. А какие у них результаты, если только что формально признали во Фрунзенском районе неудовлетворительную систему уборки? – недоумевает глава фракции «Партия роста».

Учредитель издания «Новости Купчино» и председатель петербургского отделения «Партии роста» Павел Швец уверен, что новые должности Фадеенко и Ильина подтверждают политическую причину увольнения бывшего главы Фрунзенского района Валерия Сапожникова.

- Для меня это очень последовательные назначения. Потому что у нас сначала увольняется глава администрации за плохую уборку, а его замы, которые собственно непосредственно и занимались уборкой снега, почему-то идут на повышение, - сказал он.

По словам Швеца, Ильин и Фадеенко не были публичными фигурами. Он уточнил, что «это такие классические чиновники никак особо ярко себя не проявлявшие».

Напомним, Мейксина освободили от должности председателя комитета в середине января. В прошлый четверг, 14 февраля, Беглов назначил его своим советником. На следующий день врио губернатора снял с должностей глав трех районов Петербурга.

София Саттарова

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