"Почта России" обнаружила резкое падение спроса петербуржцев на зарубежные товары

По итогам 2018-го года, как удалось посчитать специалистам из "Почты России", петербуржцы стали значительно реже заказывать через монопольное государственное предприятие зарубежные товары - по сравнению с итогами года 2017-го, пишет РБК. Рост такого рода покупок упал с отметки в более чем 50 процентов до 10 процентов.

Аналитики связывают это в первую очередь с общим падением покупательской способности соотечественников. При этом следует отметить, что по всей стране статистические результаты, в отличие от северной столицы, почти не изменились.