Эвакуации коснулись торговых сетей "М.Видео" и "Дикси"

Сетевые продуктовые магазины "Дикси" закрылись на эвакуацию из-за сообщений о минировании в Невском и Курортном районах, сообщает "Фонтанка" со ссылкой на свои источники. Письменная угроза пришла на корпоративный электронный ящик. Общее количество магазинов, которые решено было освободить от людей, не называется.

Сообщается также, что несколько магазинов техники "М.Видео" успели закрыться вечером 18 февраля для проведения проверок на наличие взрывчатки и вскоре заново открыться.

Массовые сообщения о минировании того или иного здания в Петербурге (чаще всего речь идет о торговых комплексах, популярных сетях общественного питания и учреждениях культуры) продолжают поступать третьи сутки подряд. Только за 18 февраля информация о возможном заминировании коснулась более ста городских зданий. Пока, за трое суток, нигде угроза взрыва не подтвердилась.