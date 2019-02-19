Путин вновь включил Беглова в состав Совбеза

Глава государства подписал указ, согласно которому временно исполняющий обязанности градоначальника Петербурга Александр Беглов возвращается в состав Совета безопасности РФ. Соответствующее постановление опубликовано на портале правовой информации.
Пресс-атташе Владимира Путина Дмитрий Песков пояснил, что включение врио Беглова в состав Совбеза обусловлено тем, что ныне руководимый им город является одним из крупнейших по численности субъектов России.
Руководителем Совбеза является Путин, секретарем - Николай Патрушев.
Напомним, Беглов состоял членом Совбеза будучи полпредом президента по СЗФО.
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