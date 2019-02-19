После сообщений о минированиях "Вован" требовал у администраций ТРК по полмиллиона

Минувшим вечером несколько торгово-развлекательных центров, ставших "жертвами" угроз анонимного террориста "Владимира Путина", получили новое сообщение о минировании, однако, передает "Фонтанка", в отличие от предыдущей версии послание было подписано неким "Вованом" с нецензурной фамилией и содержало в себе требование выкупа - 500 тысяч рублей.

Письмо от человека с обсценной фамилией было отправлено с привычного пользователям сервиса Rambler. В сообщении "минер" давал администрациям ТРК полчаса на то, чтобы на указанную в имэйле ссылку на Unitpay пришла обозначенная им сумма. Также "Вован" заявлял, что в комплексы могут нагрянуть правоохранители.

Письма получили ТК "Европолис", "Академ-парк", "Родео-драйв" и другие.

Массовые сообщения о минировании того или иного здания в Петербурге (чаще всего речь идет о торговых комплексах, популярных сетях общественного питания и социальных учреждениях) продолжают поступать уже четвертые сутки подряд. Только за 18 февраля информация о возможном заминировании коснулась более ста городских зданий. Всего экстренные службы выехали по вызову более тысячи раз.

На данный момент угроза взрыва нигде не подтвердилась. Примечательно, что все письма с угрозами рассылались от человека под именем "Владимир Путин".