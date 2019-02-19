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10:38

Полиция пришла к активисту "Весны" поговорить о волне минирований

Минувшим вечером представители правоохранительных органов оказали домашний визит активисту движения "Весна" Владимиру Казаченко с тем, чтобы расспросить его о накрывшей Петербург волне ложных минирований, извещает "Фонтанка".

Около 20:00 полицейские позвонили в дверь Казаченко и заявили, что хотят побеседовать с ним о городском инциденте. 

"Они в дверь говорили, что нас нужно опросить насчёт минирования за последние несколько дней", - поделился активист.

В участковом пункте визит правоохранителей к Казаченко "Фонтанке" подтвердили, сообщив, что это необходимо было для того, чтобы "взять с человека объяснение".

Напомним, ранее Владимир Казаченко был задержан во время акции в поддержку арестованной участницы "Открытая Россия" Анастасии Шевченко. На юношу составлены протоколы по двум статьям КоАП - ст. 20.1 (Мелкое хулиганство) и ч. 6 ст. 20.2 (Нарушение правил проведения митинга). Активистов задержали, когда они шли по Невскому проспекту с файером и баннером "Открытая Россия вместо Путина". 

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