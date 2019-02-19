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10:56

Из-за новых сообщений о "бомбах" в Петербурге эвакуировали госпиталь и ТК

Ввиду сообщений о минированиях зданий в Петербурге сегодня с утра вновь экстренно эвакуировали два учреждения - ТРЦ "Нептун" на улице Марата и госпиталь для ветеранов войн на Дальневосточном проспекте. Наблюдениями поделились очевидцы событий в паблике "ДТП и ЧП Санкт-Петербург".

Торговый комплекс на Марата на данный момент всё еще проверяют спецслужбы, тогда как госпиталь в Невском районе вернулся к обыденной жизни. 

Массовые сообщения о минировании того или иного здания в Петербурге (чаще всего речь идет о торговых комплексах, популярных сетях общественного питания и социальных учреждениях) продолжают поступать уже четвертые сутки подряд. Только за 18 февраля информация о возможном заминировании коснулась более ста городских зданий. Всего экстренные службы выехали по вызову более тысячи раз.

На данный момент угроза взрыва нигде не подтвердилась. Примечательно, что все письма с угрозами рассылались от человека под именем "Владимир Путин". Однако вчера, 18 февраля, ряд ТРЦ получил послание с угрозой взрыва и требованием полумиллионного выкупа от лица по имени "Вован".

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