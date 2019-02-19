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11:15

В ЗакСе инициировали создание рабочей группы по ограничению въезда авто в центр Петербурга

Депутаты Заксобрания планируют совместно с КРТИ организовать рабочую группу по вопросу введения ограничений на передвижение автомобилей и грузовиков по историческому центру Петербурга.

С этим предложением 19 февраля выступила член “Справедливой России” Надежда Тихонова на заседании парламентской комиссии по экологической защите населения. Присутствовавший на дискуссии представитель КРТИ Евгений Воробьев инициативу поддержал.

По словам Тихоновой, речь идет об автомобилях ниже третьего класса. Ранее с предложением о запрете въезда неэкологичных авто в центр Москвы и Петербурга выступил Совет по правам человека при президенте России. Городским администрациям рекомендовалось до 4 марта разработать “дорожные карты” по введению ограничений.

Тихонова отметила, что в Петербурге такая “дорожная карта” до сих пор не создана и ее разработкой займется новая рабочая группа.

По мнению депутата, необходимо начать только с Центрального района. Тихонова уверена, что если подойти к решению транспортных проблем комплексно, то инициатива найдет поддержку среди населения.

- Если город будет удобен для социального транспорта, если будут появляться велодорожки и перехватывающие транспортные парковки у станций, то все останутся довольны, - считает депутат.

В свою очередь, лидер фракции ЛДПР Олег Капитанов заявил, что вопросы экологии и пробок необходимо решать за счет социальной рекламы и прочей просветительской деятельности.

Он признался, что не понимает, как быть с собственниками старых автомобилей, которые живут в центре города, и назвал инициативу ограничения въезда в исторический центр “мертворожденной”.



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14:13   Лолитта   norman1101@yandex.ru
Хватит решать за нас и пакостить нам своей псевдозаботой.Уберите велодорожки с набережной реки Фонтанки!Нас,местных жителей не спросили почему-то ,когда неадекватный Полтавченко тратил наши налоги на их постройку для пары сотен неадекватных экстремалов,хотя нас десятки тысяч жителей,которых лишили парковки.И не вздумайте сделать велодорожки с двух сторон Измайловского проспекта от Фонтанки до Обводного канала!!Не заставляйте людей перекрывать улицы и топить вас и д[цензура]ьных велосипедистов в Обводном канале.Вы все ОБСЛУГА,нанятая жителями города для создания нам комфортных условий проживания и содержащаяся на наши налоги и платежи.Вы сами можете хоть на метле,хоть на велосипеде или швабре разъезжать(это касается вас всех-депутатов,чиновников..),а решать за нас и пакостить нам НЕ СМЕЙТЕ-ПЛОХО КОНЧИТСЯ!!

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