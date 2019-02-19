СК не нашел повода для возбуждения дела после прослушки аудио разговоров Нотяга и Резника

После ознакомления с аудиозаписью разговора арестованного экс-депутата ЗакСа Вячеслава Нотяга с действующим парламентарием Максимом Резником петербургский Следком пришел к выводу, что никаких резонансных сведений она не содержит, поэтому повод возбуждать уголовное дело отсутствует, извещает "Интерфакс".

"Проведенная проверка не выявила признаков преступлений. Информация о якобы имевших место противоправных действиях не нашла подтверждения следственным путем", - поделилась пресс-служба ведомства.

Аудиозапись датируется 2016 годом - временем, когда Нотяг стал фигурантом дела о взятке. Отмечается, что тогда Резник был вызван в СК Петербурга на опрос.

Согласно материалам дела, в июне 2015 года экс-депутат предложил гендиректору строительной компании "Воин-В" Олегу Глущенко на регулярной основе передавать ему взятку в размере 300 тысяч рублей с тем, чтобы предприниматель мог спокойно вести работы по реновации квартала Ульянка. Последний раз "сделка" состоялась в апреле 2016 года, когда Глущенко передал Нотягу 600 тысяч рублей, после чего последний был арестован ФСБ. По версии следствия, в общей сложности бывший парламентарий получил от коммерсанта не менее 1,2 млн рублей. В январе 2018 года Нотяга приговорили к 3 годам колонии строгого режима и штрафу в 1 млн рублей. Отбывая срок, адвокаты экс-депутата неоднократно ходатайствовали об УДО, но суд в удовлетворении просьбы отказывал.

Накануне стало известно, что Глущенко решил засудить Резника: предприниматель настаивает, чтобы депутат удалил со своего сайта порочащую его честь информацию. Сумма иска - 1 млн рублей. Ранее народный избранник неоднократно именовал гендиректора "Воин-В" "мерзавцем" и "провокатором", подспудно критикуя и саму реновацию в историческом районе Ульянка. Глущенко называл политиков и общественников, выступавших против застройки Ульянки, "градозащитной мафией". ЗАКС.Ру подробно рассказал об обстоятельствах претензии бизнесмена к Резнику.

Помимо прочего, действующий парламентарий ранее обратился с иском ко врио губернатора Александру Беглову о защите чести и достоинства в связи с выступлением градоначальника на открытии Музея блокадной медицины 23 января. Через несколько дней в Telegram-каналах появилась запись фрагмента речи Беглова. Глава города говорил ветеранам, что Резник якобы заявлял, что надо было сдать блокадный Ленинград врагам. В реальности Резник говорил об отсутствии свободы слова в городских СМИ и плохой уборке улиц, а также, что Беглов не подходит Петербургу. Ни слова о сдаче Ленинграда политик не произнес. Через суд он хочет обязать врио выплатить ему 1 рубль компенсации морального ущерба.

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