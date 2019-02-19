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12:36

Научрук Путина Литвиненко признан самым обеспеченным ректором России

Глава Санкт-Петербургского горного университета Владимир Литвиненко в 2017 году обошел своих российских коллег по росту материального благосостояния, заработав чуть более 248 млн рублей, следует из исследования центра "Лаборатория Ольги Крыштановской". Таким образом, Литвиненко является в 370 раз богаче, чем ректор вуза с самой низкой зарплатой. Кресло руководителя петербургского университета он занял в 1994 году в возрасте 39 лет.

Литвиненко уже не впервые восходит на пьедестал богатейших начальников вузов страны. Он владеет более 19% акций холдинга "Фосагро", который занимается производством химудобрений. В 1997 году будучи главой научного совета Горного Литвиненко принимал докторскую будущего президента России Владимира Путина. После он трижды становился начальником его предвыборного штаба в Петербурге.

В среднем, сообщили авторы исследования, обычный российский ректор зарабатывает 6,8 млн рублей в год. Самые обеспеченные проживают в Москве и Северной столице, а самый низкий доход имеет и. о. главы Южно-Уральского государственного гуманитарно-педагогического университета Татьяна Чумаченко – почти 670 тысяч рублей.

Социологи проанализировали и политическую активность нынешних ректоров: выяснилось, что многие либо были, либо и на данный момент состоят в "Единой России".

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13:54    
Ряженные могли бы что-нибудь оригинальное придумать. Например:"Золотая лопата" или "Золотая метла"...
Граждане, предлагайте идеи убогим!

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