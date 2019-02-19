Беглов вручил молодежи ключи от квартир в Кронштадте

"Очередникам", участникам социальной программы "Молодежи - доступное жилье" вручил ключи от квартир, прошедших стадию капитального ремонта, лично врио губернатора Александр Беглов, передает сайт городского правительства.

Жилплощадь сосредоточилась в доме с видом на главную достопримечательность города-острова - Морской Никольский собор. Дом был построен во времена правления Иосифа Сталина. Сообщается, что сейчас туда заселились 125 молодых семей.

"От кронштадтского причала отправлялись корабли в научные экспедиции и военные походы. Здесь был построен первый в мире ледокол. Мы подписали с Министерством обороны соглашение о комплексном развитии города. Будем восстанавливать памятники архитектуры, создавать туристические зоны", - цитируется фрагмент речи Беглова, адресованной новоселам.

После церемонии вручения ключей и документов он погостил в одной из квартир. Визит ознаменовался дарением телевизора.

Программа "Молодежи - доступное жилье" ориентирована на петербуржцев в возрасте от 18 до 35 лет.

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