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13:20

Ройзман осудил государственных деятелей, не считающих афганскую войну ошибкой

Тридцатилетие вывода советских войск с территории Афганистана, о котором вспоминают в последние дни, многие официальные лица подают в неверном ключе, считает политик и общественный деятель Евгений Ройзман. На своем канале в YouTube он заметил, что даже в СССР с высоких трибун люди находили в себе силы и мужество признать, что военное присутствие в Афганистане было ошибкой. Сейчас же он все чаще слышит неуместную, по его мнению, победоносно-агрессивную интонацию относительно тех событий.

Самые же тяжкие последствия войны, заявил политик, состоят в увеличении наркотрафика.

Стало известно, что были поставки и военными бортами. Некоторые специалисты отмечали, что даже "грузом двести" умудрялись поставлять. Эта "дорога" привела просто к наркокатастрофе в РФ.

Евгений Ройзман

По официальным данным, с 1979 по 1989 годы в Афганистане погибло более 15 тысяч советских военнослужащих. 

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16:34    
Умники, спросите у матерей погибших, как они относятся к войне в Афганистане?
Их дети погибли, защищая Отечество?
НЕ смейте ворошить раны! Тем, кто вернулись из этой бойни, почет и уважение!
Вечная память павшим!

16:08    
14:52 Для Саши. Согласно статистическим данным ООН о демографической ситуации в Афганистане, в период с 1980 по 1990 год, общая смертность населения Афганистана составила 614 000 человек. Всего населения, а не только "моджахедов-душманов" (террористами тогда их называть было не принято). Сколько реально погибло вовлечённых в боевые действия, а сколько - мирных жителей, никто не может знать. Разумеется, кроме Саши, который своими "бла-бла-бла" здесь отрабатывает номер на арене.

15:46    
Героизм и мужество советских солдат, офицеров и генералов в борьбе с афганскими террористами в 80-е, обеспечили мирную жизнь в республиках Средней Азии, Казахстане, России на протяжении более 30-ти лет, хотя кругом в Азии, на Ближнем Востоке идут войны и льётся кровь народов! Сейчас в Афганистане ситуация тоже крайне опасная, потому порох России надо держать сухим, поэтому и наша 201-я дивизия несёт боевую службу в Таджикистане!

15:02   Памяти защитников Отечества, павших на войне в боях за нашу Родину, посвятили своё творчество поэты:   Михаил Иванович Петров, Валентина Григорьевна Саакова, Геннадий Георгиевич Шапошников и другие...
Светлой памяти героических защитников социалистического Отечества, павших на войне в боях за нашу советскую Родину, посвятили музыкально-поэтические произведения: поэт-фронтовик, офицер-артиллерист Михаил Иванович Петров (город Новая Ладога), жена фронтового лётчика и мать военного лётчика, поэтесса Валентина Григорьевна Саакова (город Сочи), ветеран В/ч 45618 Лен.ВМБ Балт.флота, композитор и поэт-песенник Геннадий Георгиевич Шапошников (город-герой Ленинград), как авторы-создатели песен и песен-баллад; "ПОМНИ ВОЙНУ!" (Слова М. Петрова, музыка Г. Шапошникова), "ПЛОЩАДЬ ПАМЯТИ" (Слова В. Сааковой, музыка Г. Шапошникова), "КРАСНОФЛОТЦЫ МОРСКОЙ ПЕХОТЫ" (Слова и музыка Г. Шапошникова"), "НАШЕ ЗНАМЯ"...

14:52   Саша  
14:23. О миллионе убитых душманов(террористов) нашими воинами говорилось официально и в ООН, и в Госдепе, и в на всех площадках Европы! Думаю это Вы не будете отрицать...Не врите, так как наши доблестные воины ведь не просто воевали лишь с афганцами-террористами, а с мощнейшим объединением западных и мусульманских сил, осуществлявших тотальное финансовое и материальное обеспечение, снабжение вооружением и боевой техникой душманов!!! Только что, к примеру, Путин присвоил Героя России офицеру, добывшему в боях у душманов первый американский ПЗРК "Стингер"...Оттуда можно было не уходить, если бы национал-предатели во главе с Горбачёвым не начали крушить СССР... Вечная память погибшим за интересы Отечества!!!!!!! Потери 13-15 тысяч за 10 лет...Да у нас в ДТП ежегодно гибнет 25-30 тысяч, от наркоты 100 тысяч, от СПИДа-15 тысяч, в пьяных драках-ТЫСЯЧИ и тд....У американцев в Ираке, Афганистане примерно столько же погибло, но они оттуда не выходят уже 19 лет...

14:23    
"миллионную(!!!!!!!!!!!!!!!!!!) армию международных террористов" Саша сам насчитал по головам душманов. По сей день нет никаких достоверных данных о их численности. Это были разрозненные группировки с разными взглядами главарей, не слишком доверявших друг другу. За некоторыми стояли не только американцы или пакистанцы, но и, любимые ныне Путиным, Иран и Китай. А некоторые, вроде, Ахмат Шах Масуда, стали потом союзниками России, прикрывая от талибов. Эта пёстрая компания 10 лет вела войну с советским контингентом и могла ещё столько же её вести. А "грузы 200" так бы присылали матерям. Оттуда надо было уйти и правильно сделали, что ушли.

14:10   Бордунов  
13:48 - собачья чушь.
Насральный, чо молчишь? Тут Саша Сашей сам подписался.

13:48   Саша  
Афганистан-это героическая и доблестная страница наших вооружённых сил и советских воинов!!! Небольшой наш военный контингент войск разгромил миллионную(!!!!!!!!!!!!!!!!!!) армию международных террористов у границ СССР и воспрепятствовал их агрессии в советскую Среднюю Азию! Это главное!!! И это признал сейчас даже Запад! Горбачёв же и другие национал-предатели СССР, антисоветчики, вроде Сахарова с Боннер, цинично оклеветали благороднейшую миссию наших бойцов-героев, что было в конце 80-х в тренде на уничтожение Советского Союза! Теперь ненавистники России, вроде жидяры Ройзмана, повторяют гнусную ложь про доблестные действия нашей 40-й армии в Афганистане, и опять ИСКЛЮЧИТЕЛЬНО(!!!) с целью уничтожения России!

13:41    
"Некоторые специалисты" - это пиндосовские кураторы ройзмана? хороший, достоверный источник.

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