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13:26

Депутат Петров полагает, что современных детей необходимо учить через компьютерные игры

Один из самых инициативных депутатов парламента Ленинградской области Владимир Петров обратился к министру просвещения РФ Ольге Васильевой с предложением разработать и постепенно внедрить в обиход российских школ познавательные компьютерные игры, которые бы помогали ученикам познавать азы естественных наук.

Процесс получения новых знаний должен соответствовать современным потребностям растущего организма - то есть непрерывного обмена информацией с окружающим миром, отмечает Петров. Повсеместно на практике применяются технологии дистанционного образования - например, проверка домашнего задания через интернет. И если раньше можно было рассуждать о телевизоре, как единственном информативном источнике для детей, то сегодня "мы видим, что по-настоящему учит подростков всемирная сеть и разного рода компьютерные игры".

"К примеру, дети увлекающиеся компьютерными гонками с легкостью осваивают впоследствии реальную езду на машинах. Дети, играющие на досуге в исторические игры на компьютере разбираются в истории мира не хуже «старорежимных» профессоров и доцентов исторических ВУЗов", - отмечается в послании депутата Васильевой.

Вместе с тем, продолжает Петров, получать знания по истории школьники могут через стратегические игры - для того, например, чтобы понять "истинную природу наложения санкций, узнать о зонах экономических интересов, познакомиться с геополитикой".

Депутат Петров знаменит своими "нестандартными" инициативами: например, предлагал возобновить расследование обстоятельств смерти поэта Александра Пушкина; он предлагал вернуть на российские банкноты изображения русских царей и императоров; кормил поросят по человеческим продовольственным нормам – на минимальную зарплату (МРОТ); присутствовал на заседании областного ЗакСа в виде картонной фигуры; настаивал на том, чтобы в цирковых представлениях перестали выступать животные, и многое другое.

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16:14    
А вы не знали, что депутата Петрова из пробирки получили??????????

13:50    
Депутата Петрова  сраной метлой надо из депутатов гнать. Столько проблем в городе, а у него в мозгах одна х.рня!!!

13:48    
Если дети искусственно родились, то может есть смысл таких учить через компьютеры.
Ну а если родились  женщиной от   мужчин (к Петрову это не относится)- то при чем здесь компьютеры???
Ну в какой еще стране выбираются такие идиоты во власть?

13:36    
Чувствуется что своё образование депутат получил через "тетрис". Глубина мыслей необыкновенная !

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