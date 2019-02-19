"Метрострой" обещает открыть новые станции Фрунзенского радиуса к сентябрю, а не к июлю

"Проспект Славы", "Дунайская" и "Шушары" будут "презентованы" петербуржцам к 1 сентября 2019 года, известили в "Метрострое".

Между тем, напомним, одним из условий восстановления деловых связей Смольного с компанией было открытие обозначенных станций к 1 июля. Об этом 1 февраля заявил вице-губернатор Эдуард Батанов.

Как пишет "Фонтанка", обновленная дата была озвучена сегодня, 19 февраля, во время деловой встречи оппозиционного блока парламента Петербурга с представителями КРТИ и "Метростроя". Заместитель гендиректора компании-подрядчика Алексей Старков заявил, что ввиду бюрократических тяжб был потерян месяц строительства.

"Окончание работ к 1 июля может быть обеспечено при условии своевременной приемки и оплаты выполненных работ со стороны заказчика. Об этом шла речь на сегодняшнем заседании в Заксобрании, где в ходе обсуждения высказывались разные субъективные предположения. Основным документом, регулирующим процесс строительства для всех сторон, был и остается график производства работ, по которому окончание строительства - 1 июля 2019 года", - поделились в "Метрострое".

Изначально ожидалось, что три новых станции Фрунзенского радиуса откроются в конце 2018 года, но сроки не единожды отодвигались. "Метрострой" и Смольный винили в этом друг друга, что и послужило поводом для расторжения деловых отношений, которое произошло 21 января. Позднее обоим сторонам конфликта всё же удалось прийти к консенсусу и "Метрострою" была дана возможность достроить новые станции Красносельско-Колининской линии и Фрунзенского радиуса.

В конце января рабочие сообщили об увольнениях в подведомственных "Метрострою" структурах. Сотрудники предприятия не единожды устраивали акции и объявляли голодовку, требуя вернуть им невыплаченные деньги.

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