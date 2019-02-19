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13:59

СР добивается более гуманного отношения к неправильно паркующимся инвалидам

Справедливороссы из петербургского парламента разработали законопроект, призванный смягчить правила, действующие в отношении инвалидов за рулем, которые неправильно паркуют свои автомобили, сообщили в пресс-службе партии.

В документе предлагается не эвакуировать транспортное средство сразу после обнаружения нарушения, а наделить таких водителей возможностью исправить ошибку, убрав машину в течение как минимум пятнадцати минут. Действие законопроекта распространяется на инвалидов первой и второй групп.

"Парковочных мест стало еще меньше, так как все завалено снегом и льдом. И что делать в таких случаях людям с инвалидностью, на коляске? Припарковать машину в 100 метрах от нужного места и добираться оттуда просто невозможно. Остается только парковать машины в неположенных местах на свой страх и риск", - объяснила инициативу депутат Надежда Тихонова.

При этом о безнаказанности речи не идет: нарушение в любом случае будет "засчитываться".



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14:38    
Пусть гаишники "Инвалидов на голову" на бмв и прочих авто эвакуируют и штрафуют за парковку на инвалидских местах.

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