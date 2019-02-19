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14:25

Беглов поспособствует возврату трех детсадов в собственность города

Три пустующих здания в Выборгском районе, бывшие некогда детскими садами, вероятно, смогут вновь ими стать: как пишет "Петербургский дневник", такой ответ на свой запрос получил депутат Госдумы Евгений Марченко от врио градоначальника Александра Беглова.

Экс-детсады находятся на участках, принадлежащих ныне строительной компании "ЛЭК ИСТЕЙТ", и расположены по адресам: Светлановский проспект, д. 15, литера А; проспект Просвещения, д. 7, корпус 3, литера А; проспект Пархоменко, д. 28, литера А. Предполагалось, что на месте дошкольного учреждения на Светлановском появится многоквартирный жилой комплекс.

Марченко настаивает, что заброшенные здания должны вновь начать выполнять свою изначальную фунцию - принимать на воспитание детей, так как во всем городе катастрофически не хватает мест, где дети могут получить дошкольное образование. Беглов известил, что вопрос стоит на контроле администрации Петербурга.

"В настоящее время прорабатывается вопрос оформления в государственную собственность Санкт-Петербурга зданий и земельных участков бывших ДОУ, находящихся в частной собственности общества с ограниченной ответственностью «Корпорация «ЛЭК ИСТЕЙТ»", - говорится в ответе врио.

В качестве альтернативы город, уточнил Беглов, предложит компании два участка под застройку на улице Олеко Дундича и улице Тамбасова.

Также из послания врио следует, что обмен можно будет произвести только в том случае, если будут подготовлены проекты планировки для размещения на участке дошкольных учреждений. На данный момент сейчас в суде оспаривается постановление на разрешение строительства дома на Светлановском, 15, поэтому заново открыть там детсад представится возможность только после завершения всех судебных тяжб.



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18:24   Сергей Леонидович  
16:13, прежде чем писать гневные отповеди загляните в реестр данных этих и ещё, как минимум сотне детских садов в своё время прекративших работать в Северной столице, чтобы узнать годы их передачи (продажи) другим хозяевам. Закрытие и передача целого ряда детских садов в Санкт-Петербурге, как и в ряде других городов миллионников, были связаны с последствиями "демографической ямы", образовавшейся в нашем государстве в 1995-2000 годы, когда низкая рождаемость привела к тому, что в детских садах оставались по 2-3 группы. Тогда детские сады стали объединять, а пустые здания передавали на баланс других организаций или продавали, поскольку в бюджете не было денег и оснований их содержать (охранять, отапливать и т.д.). Сейчас, делая популистские заявления о возвращении этих зданий под детские сады "умнющий" депутаты Госдумы Е.Марченко даже не понимает, что использовать данные здания под детские сады не получится, поскольку новые требования к детским садам так изменились, что дешевле будет построить новый детсад, чем провести перепланировку, капитальный ремонт и оборудование старых зданий. Во времена Матвиенко ( в 2010-2011 г.г.) в Санкт-Петербурге уже проходила масштабная компания по возвращению зданий, ранее имеющих статус детских садов и те из них, которые ещё можно было подвести под современные требования и стандарты для детсадов, уже вернули. Поэтому, всплывшая сейчас тема по возврату оставшихся бывших детсадов чистой воды профанация и самопиар господина Марченко. Даже если их и вернут, детскими садами они,  с высокой долей вероятности, не станут - это просто не допустят Ростехнадзор и Роспотребнадзор.

16:13    
Считаю, что тех, кто разрешил передать детские сады коммерсантам, надо судить за незаконность действий. И сажать в колонии строгого режима. Чтобы другим чиновникам было неповадно греть руки на социальных объектах, которые являются собственностью питерцев.

15:36    
А помещения детского сада № 20 Адмиралтейского района он отдаст инвестору?

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