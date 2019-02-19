Стали известны сроки ремонта обрушившегося здания ИТМО и размер ущерба

Корпус ИТМО на улице Ломоносова, четыре этажа которого обрушились в минувший уик-энд, потребует длительного ремонта, передает ТАСС, цитируя ректора учебного заведения, Владимира Васильева.

"По нашим оценкам - от одного года до двух лет", - сказал он.

Столь широкий разброс в прогнозах связан с тем, что пока собрано очень мало фактах об инциденте, на которые можно было бы с уверенностью опереться.

"Не выяснено до сих пор на сегодняшний день, как поведет себя капитальная стена корпуса, поэтому или она останется с дальнейшим укреплением, или ее будут разрушать", - объяснил Васильев.

По его данным, обвал здания нанес ущерб в размере около 70 млн рублей.

Происшествие случилось вечером 16 февраля. Никто не пострадал. На место выезжал врио губернатора Александр Беглов.

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