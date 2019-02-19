18+
 PDA
   Наши соцсети:   
           
  
Новости
Статьи
Муниципал
Интервью
Медиатека

Новости

14:51

Красноярским активистам отказано в возбуждении дела из-за поддержки "оппонента РФ" Навального

Структуры красноярского Следкома отказались возбуждать уголовное дело в отношении местных полицейских, об агрессивных действиях которых в свой адрес заявляли активисты, являющиеся сторонниками идей Алексея Навального, в связи с тем, что они разделяют политические убеждения оппозиционера, сообщают "Медиазона" и Telegram-канал "Апология протеста".

Травмы были получены истцами - координатором красноярского штаба политика Даниилом Маркеловым и активистом Даниилом Большаковым в ходе протестного мероприятия "Он нам не царь", прошедшего 5 мая 2018 года. Позднее Большаков получил административный арест на 9 суток.

"Анализируя в совокупности материалы проверки, органы предварительного следствия приходят к выводу о том, что отсутствует событие преступления, предусмотренного п. „а“ ч. 3 ст. 286 УК РФ, поскольку доводы Маркелова Д. А. не нашли объективного подтверждения, так как Маркелов Д. А. является сторонником Навального А. А., который, как известно, является оппонентом руководству Российской Федерации во главе с Президентом Российской Федерации — Путиным В. В. О данном факте свидетельствует то, что Маркелов Д. А. работает в штабе Навального А. А., а также это подтверждает его активное участие в несанкционированном митинге 05.05.2018", - следует из постановления суда в отношении Маркелова, которое приводит "Медиазона". Аналогичный вердикт вынесен и по делу Большакова. 

Протесты под лозунгом "Он нам не царь" были приурочены к началу четвертого срока президентства Владимира Путина. В Петербурге правоохранители жестко задержали свыше 200 человек, число задержанных по всей стране превысило 1600 человек.

Напомним, не менее резонансное дело постфактум майской акции сейчас рассматривается и в Петербурге. Городская прокуратура в ходе проверки оценила ущерб от проведенного мероприятия почти в 11 млн рублей. По данным ведомства, на обозначенную сумму были испорчены зеленые насаждения в Александровском саду и у Зимнего дворца. Иск о возмещении ущерба прокуратура подала к Богдану Литвину и координатору петербургского штаба Навального Денису Михайлову, которых посчитали организаторами акции. В начале февраля он был удовлетворен Фрунзенским райсудом.

Подписывайтесь на канал ЗакС.Ру
в Яндекс.Дзен
 и
Телеграм

Обсуждение
Правила комментирования

Запрещается:
  • Оскорбление участников дискуссии и иных лиц
  • Употребление нецензурных слов и брани
  • Разжигание межнациональной розни, пропаганда насилия
  • Спам и реклама других сайтов
  • Комментарии не по теме материала
  • Обсуждение действий администрации сайта
Администрация сайта оставляет за собой право удалить комментарий, если он нарушает эти правила.
Добавить высказывание


18:43    
уволить всех их из органов, так как они опасны для общества - имеют оружие, погоны, власть и готовы стряпать уголовные дела по заказу власти... именно такие "следаки" - для кого "закон дышло" - потенциальные взяточники... путинские органы надзора и "правопорядка", и судебная власть насквозь прогнили и сами являются угрозой обществу...

18:28    
15:10 Ха, Красноярск ему казался. Вот, же они здесь: 14:56, 15:10!

16:23    
Если такое было действительно написано в постановлении суда, даже если это было внесено судьёй в нетрезвом состоянии, то это значит, что в России законов больше нет. Со всеми последствиями.

15:10    
Считал, что Красноярск свободен от пеперастов в отличие от Москвы. Оказывается, и там есть "активисты", т.е активные гоиосеки.

14:56    
СК Красноярска-браво! Всех навальнистов-экстремистов на нары!!!

Страница 1-ая (всего: 1)
Добавить высказывание



Рейтинг персон

Опрос:
Глав Центрального, Василеостровского и Красносельского районов отправили в отставку из-за плохой уборки снега. Справедливо ли это решение?

Да
Нет
Нужно было наказывать других чиновников

Все новости:

18:51 Смольный о лжеминированиях: Петербуржцев не испугать таким подлым способом

18:30 ЕСПЧ зарегистрировал жалобу фигуранта дела "Сети" Филинкова на пытки в СИЗО

18:19 Минюст пошел навстречу кандидатам, которых не допускают до участия в выборах

18:10 Гудков позвал сенатора Клишаса на дебаты о его "запретительных" законопроектах   1

17:30 УФАС нашло нарушения в организации торгов, проводимых администрацией Кронштадта

17:25 "Единая Россия" поддержала идею о снижении муниципального фильтра

16:51 Беглов поделился с Шойгу планами по развитию Кронштадта

16:26 Нетрезвые кандидаты в депутаты от ЛДПР подозреваются в поджоге здания администрации поселка Прогресс   1

16:18 Трохманенко об иске к Резнику: Политтехнологи Смольного привлекают забытых провокаторов   3

16:17 Свыше тридцати новых деревьев украсят Никольский сад

15:57 Антон Красовский сравнил Беглова с вечным футболистом запасного состава   3

15:27 Подростковый центр "Кировский" оштрафовали после проверки КСП

14:58 Активисты нашли незаконные свалки в юго-западной части Петербурга

14:51 Красноярским активистам отказано в возбуждении дела из-за поддержки "оппонента РФ" Навального   5

14:30 Стали известны сроки ремонта обрушившегося здания ИТМО и размер ущерба

Предыдущие новости

Регионы


© ZakS.Ru, 2002—2019. Все права защищены. При использовании материалов гиперссылка обязательна.
Свидетельство о регистрации средства массовой информации ЭЛ №ФС77-50076, выданное 07.06.2012 Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
Главный редактор: Гончарова Н.С.