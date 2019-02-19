Красноярским активистам отказано в возбуждении дела из-за поддержки "оппонента РФ" Навального

Структуры красноярского Следкома отказались возбуждать уголовное дело в отношении местных полицейских, об агрессивных действиях которых в свой адрес заявляли активисты, являющиеся сторонниками идей Алексея Навального, в связи с тем, что они разделяют политические убеждения оппозиционера, сообщают "Медиазона" и Telegram-канал "Апология протеста".

Травмы были получены истцами - координатором красноярского штаба политика Даниилом Маркеловым и активистом Даниилом Большаковым в ходе протестного мероприятия "Он нам не царь", прошедшего 5 мая 2018 года. Позднее Большаков получил административный арест на 9 суток.

"Анализируя в совокупности материалы проверки, органы предварительного следствия приходят к выводу о том, что отсутствует событие преступления, предусмотренного п. „а“ ч. 3 ст. 286 УК РФ, поскольку доводы Маркелова Д. А. не нашли объективного подтверждения, так как Маркелов Д. А. является сторонником Навального А. А., который, как известно, является оппонентом руководству Российской Федерации во главе с Президентом Российской Федерации — Путиным В. В. О данном факте свидетельствует то, что Маркелов Д. А. работает в штабе Навального А. А., а также это подтверждает его активное участие в несанкционированном митинге 05.05.2018", - следует из постановления суда в отношении Маркелова, которое приводит "Медиазона". Аналогичный вердикт вынесен и по делу Большакова.

Протесты под лозунгом "Он нам не царь" были приурочены к началу четвертого срока президентства Владимира Путина. В Петербурге правоохранители жестко задержали свыше 200 человек, число задержанных по всей стране превысило 1600 человек.

Напомним, не менее резонансное дело постфактум майской акции сейчас рассматривается и в Петербурге. Городская прокуратура в ходе проверки оценила ущерб от проведенного мероприятия почти в 11 млн рублей. По данным ведомства, на обозначенную сумму были испорчены зеленые насаждения в Александровском саду и у Зимнего дворца. Иск о возмещении ущерба прокуратура подала к Богдану Литвину и координатору петербургского штаба Навального Денису Михайлову, которых посчитали организаторами акции. В начале февраля он был удовлетворен Фрунзенским райсудом.