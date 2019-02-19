Активисты нашли незаконные свалки в юго-западной части Петербурга

Южнее железнодорожной станции Лигово экологи из общественной организации "Зеленый фронт" обнаружили завалы мусора и печь, в которой сжигались отходы.

При этом сообщается, что владелец территории не примает претензий и утверждает, что она представляет собой обыкновенную автомобильную стоянку.

"Мы обратились в природоохранные ведомства с просьбой проверить насколько законно осуществляется обращение с отходами на участках, предназначенных под автостоянки, а также с просьбой принять меры по ликвидации выявленных нами свалок", - прокомментировал "находку" руководитель "Зеленого фронта" Сергей Виноградов.

По наблюдениям активистов, большое количество отходов появилось на этом месте сравнительно недавно.

Фотография: "Зеленый фронт"

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