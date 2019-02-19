Подростковый центр "Кировский" оштрафовали после проверки КСП

Нецелевое расходование средств, которое Контрольно-счетная палата нашла в деятельности подростково-молодежного центра "Кировский", привело к вынесению штрафов. Юридическое лицо обязали выплатить 64 тысячи рублей, а главный бухгалтер этого учреждения, грубо нарушивший правила ведения бухучета (статья 15.11 КоАП), заплатит, в свою очередь, 5 тысяч.

Нарушения имели место в 2017-2018 годах. Как показала проверка под руководством аудитора Юрия Шутова, ущерб от них составил 4,2 млн рублей.

Сообщается, что сотрудники центра "Кировский" тратили деньги на ремонт имущества, не принадлежащего учреждению.