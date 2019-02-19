Свыше тридцати новых деревьев украсят Никольский сад

Новые деревья появятся в Никольском саду, сообщают в комитете по благоустройству. Высадку 24 лип, 6 кленов и 3 каштанов "декоративного вида", которые выращивали непосредственно на территории Петербурга, согласовали с КГИОП, поскольку зона возле Никольского собора является охраняемой.

Таким образом, будет в некотором смысле компенсирована гибель восьми вязов, в прошедшем сезоне засохших от некоего неизлечимого нидерландского заболевания и выкорчеванных.

В общей сложности Никольский сад украшают порядка трехсот деревьев.