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16:26

Нетрезвые кандидаты в депутаты от ЛДПР подозреваются в поджоге здания администрации поселка Прогресс

Двое мужчин, пребывая в состоянии алкогольного опьянения, минувшим вечером подожгли здание администрации поселка Прогресс, расположенного в Амурской области, уведомляет Ura.ru. Орудием поджога послужила брошенная в окно ведомства горящая автопокрышка. Установлено, что злоумышленниками являлись кандидаты в поселковый совет от Либерал-демократической партии России.

"Известно, что оба мужчины являются зарегистрированными кандидатами на досрочных выборах в поселковый Совет народных депутатов от партии ЛДПР. Задержанные дали признательные показания", - уточняет Ura.ru со ссылкой на региональное управление МВД.

Дебоширы не смогли объяснить полицейским, в чем состоял резон их деяния, однако признались, что были достаточно нетрезвы.

Поджигателей удалось вычислить по камерам наружного видеонаблюдения: на кадрах четко был виден номер автомобиля, на котором они приехали к зданию администрации.

По факту поджога возбуждено уголовное дело; мужчинам грозит до 5 лет лишения свободы

Урон, причиненный администрации, не уточняется.

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16:36    
Слава ЛДПР!!!!!!!!!!!!!!!!

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