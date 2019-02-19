18+
 PDA
   Наши соцсети:   
           
  
Новости
Статьи
Муниципал
Интервью
Медиатека

Новости

16:51

Беглов поделился с Шойгу планами по развитию Кронштадта

Сегодня, 19 февраля, Петербург с рабочим визитом посетил глава Министерства обороны Сергей Шойгу. Вместе с врио градоначальника Александром Бегловым они поговорили о перспективах появления на острове Котлин кластера ВМФ.

Перенос в Кронштадт военно-морских образовательных и научных учреждений - важное стратегическое событие, пояснил Беглов. На данный момент прорабатывается "дорожная карта" проекта, реализация которой возможна лишь при тесной кооперации Петербурга с федеральным центром.

Пообщались врио и министр и о том, каким должен стать военно-исторический парк "Патриот", локацией для которого также избран Кронштадт.

В довершение дискуссии Беглов поведал Шойгу, как идет ход строительства пансиона для воспитанниц Миноборны на острове Бычий. Территория, напомним, ранее принадлежала предпринимателю Аркадию Ротенбергу.



В этой, как и в любой другой новости/статье/интервью и т.д., теперь вы можете проголосовать "за" или "против" упоминаемых в ней персонажей. Для этого достаточно навести на фамилию человека курсор мышки. Подробно о правилах голосования и о том, где посмотреть текущие рейтинги персон, написано в "Инструкции по голосованию".

Посмотреть общий рейтинг персон.

Рейтинг персон в этом материале


Подписывайтесь на канал ЗакС.Ру
в Яндекс.Дзен
 и
Телеграм

Обсуждение
Правила комментирования

Запрещается:
  • Оскорбление участников дискуссии и иных лиц
  • Употребление нецензурных слов и брани
  • Разжигание межнациональной розни, пропаганда насилия
  • Спам и реклама других сайтов
  • Комментарии не по теме материала
  • Обсуждение действий администрации сайта
Администрация сайта оставляет за собой право удалить комментарий, если он нарушает эти правила.

Нет высказываний. Добавить высказывание



Рейтинг персон

Опрос:
Глав Центрального, Василеостровского и Красносельского районов отправили в отставку из-за плохой уборки снега. Справедливо ли это решение?

Да
Нет
Нужно было наказывать других чиновников

Все новости:

18:51 Смольный о лжеминированиях: Петербуржцев не испугать таким подлым способом

18:30 ЕСПЧ зарегистрировал жалобу фигуранта дела "Сети" Филинкова на пытки в СИЗО

18:19 Минюст пошел навстречу кандидатам, которых не допускают до участия в выборах

18:10 Гудков позвал сенатора Клишаса на дебаты о его "запретительных" законопроектах   1

17:30 УФАС нашло нарушения в организации торгов, проводимых администрацией Кронштадта

17:25 "Единая Россия" поддержала идею о снижении муниципального фильтра

16:51 Беглов поделился с Шойгу планами по развитию Кронштадта

16:26 Нетрезвые кандидаты в депутаты от ЛДПР подозреваются в поджоге здания администрации поселка Прогресс   1

16:18 Трохманенко об иске к Резнику: Политтехнологи Смольного привлекают забытых провокаторов   3

16:17 Свыше тридцати новых деревьев украсят Никольский сад

15:57 Антон Красовский сравнил Беглова с вечным футболистом запасного состава   3

15:27 Подростковый центр "Кировский" оштрафовали после проверки КСП

14:58 Активисты нашли незаконные свалки в юго-западной части Петербурга

14:51 Красноярским активистам отказано в возбуждении дела из-за поддержки "оппонента РФ" Навального   5

14:30 Стали известны сроки ремонта обрушившегося здания ИТМО и размер ущерба

Предыдущие новости

Регионы


© ZakS.Ru, 2002—2019. Все права защищены. При использовании материалов гиперссылка обязательна.
Свидетельство о регистрации средства массовой информации ЭЛ №ФС77-50076, выданное 07.06.2012 Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
Главный редактор: Гончарова Н.С.