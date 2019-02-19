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17:30

УФАС нашло нарушения в организации торгов, проводимых администрацией Кронштадта

Отбор подрядчика для проведения работ по благоустройству Кронштадта проходит с нарушениями, что следует из сообщения петербургского УФАС.

Антимонопольщики прислушались к жалобе организации "Техно Альянс", которая безуспешно пыталась выиграть на торгах, где разыгрывалось на украшение одного из адресов элементами благоустройства с "корейским колоритом".

В технической документации к разыгрываемому контракту была указана деталь: предоставлять информацию о товарах и услугах только с использованием двоеточия. Однако тот факт, что конкурент "Техно Альянса" почти полностью проигнорировал это условие, чиновников не смутил.

Кроме того, по мнению работников УФАС, инструкция в принципе составлена ненадлежащим образом.

Теперь чиновникам придется изменить текст и условия технического задания, а также продлить срок приема заявок.

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