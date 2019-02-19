Гудков позвал сенатора Клишаса на дебаты о его "запретительных" законопроектах

Бывший депутат Госдумы, председатель Партии перемен Дмитрий Гудков предложил автору законопроектов о суверенном рунете и штрафах за оскорбление чиновников Андрею Клишасу выйти на политический "спарринг" и обсудить его резонансные инициативы в публичном пространстве. У себя в Facebook политик сообщил, что уже выслал сенатору приглашение в письменном виде. В качестве площадки для дебатов Гудков предложил студию телеканала "Дождь".

"Если уже сейчас Дума обращается со СМИ как с крепостными, которых надо пороть на конюшне, что будет завтра, после принятия закона сенатора Клишаса? Это я хочу спросить у него самого. Искренне хочу понять, есть ли у сенатора хоть какие-то аргументы, или он просто намерен превратить СМИ в филиал «Консультант.плюс» (при всем уважении к последнему)", - написал Гудков.

В случае, если Клишас его предложение проигнорирует, политик готов обсудить его "запретительные" инициативы с любым другим законотворцем.

В разговоре с "Коммерсантом" сенатор заявил, что пока приглашения Гудкова не видел, однако если оно поступит, то он обязательно его изучит.

Госдума приняла в первом чтении закон об автономной работе рунета при возникновении угрозы из-за рубежа 12 февраля. Его на рассмотрение парламента внесли сенаторы Андрей Клишас и Людмила Бокова в декабре 2018 года. Авторы документа предложили установить на сетях технические средства контроля за соблюдением законодательства об ограничении доступа к запрещенной информации.