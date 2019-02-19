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18:10

Гудков позвал сенатора Клишаса на дебаты о его "запретительных" законопроектах

Бывший депутат Госдумы, председатель Партии перемен Дмитрий Гудков предложил автору законопроектов о суверенном рунете и штрафах за оскорбление чиновников Андрею Клишасу выйти на политический "спарринг" и обсудить его резонансные инициативы в публичном пространстве. У себя в Facebook политик сообщил, что уже выслал сенатору приглашение в письменном виде. В качестве площадки для дебатов Гудков предложил студию телеканала "Дождь". 

"Если уже сейчас Дума обращается со СМИ как с крепостными, которых надо пороть на конюшне, что будет завтра, после принятия закона сенатора Клишаса? Это я хочу спросить у него самого. Искренне хочу понять, есть ли у сенатора хоть какие-то аргументы, или он просто намерен превратить СМИ в филиал «Консультант.плюс» (при всем уважении к последнему)", - написал Гудков.

В случае, если Клишас его предложение проигнорирует, политик готов обсудить его "запретительные" инициативы с любым другим законотворцем.

В разговоре с "Коммерсантом" сенатор заявил, что пока приглашения Гудкова не видел, однако если оно поступит, то он обязательно его изучит.

Госдума приняла в первом чтении закон об автономной работе рунета при возникновении угрозы из-за рубежа 12 февраля. Его на рассмотрение парламента внесли сенаторы Андрей Клишас и Людмила Бокова в декабре 2018 года. Авторы документа предложили установить на сетях технические средства контроля за соблюдением законодательства об ограничении доступа к запрещенной информации.

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20:33    
20:05 неужели вас та пятая колонна обидела, что рану нанесла глубокую там и диарея в итоге?

20:28    
20:05 Правильно, лопни один раз и не сри сюда больше.

20:14    
Эту Клишас надо не на дебаты вызывать, а на допрос в ФСБ!!!

20:05    
С господином пятиколонником срать рядом противно, а он ещё кого-то куда-тозовёт.

18:23    
Кликушас забздит про часы  и недвигу рассказывать.

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Нужно было наказывать других чиновников

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