ЕСПЧ зарегистрировал жалобу фигуранта дела "Сети" Филинкова на пытки в СИЗО

Европейский суд по правам человека (ЕСПЧ) зарегистрировал жалобу антифашиста Виктора Филинкова на пытки и условия содержания в СИЗО, известил у себя в Telegram-канале юрист "Агоры" Павел Чиков.

В Страсбургском суде сообщили, что к рассмотрению иска приступят, "как только представится возможность".

Ранее ЕСПЧ коммуницировал аналогичную жалобу, поступившую от Ильи Капустина, проходящего по делу "Сети" свидетелем. В его обращении говорится о том, что власти России могли нарушить ряд положений Конвенции о защите прав человека и основных свобод, а именно - запрет пыток, право на свободу и личную неприкосновенность и право на эффективные средства правовой защиты.

Филинков, напомним, остается под арестом до 22 марта 2019 года.

Всего по делу "Сети" проходят одиннадцать фигурантов: восемь жителей Пензы и трое петербуржцев. Их обвиняют в создании террористического сообщества, планировавшего теракты и свержение действующего строя власти. Помимо Филинкова, на пытки жаловались и другие участники уголовного разбирательства.