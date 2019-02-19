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19 февраля, 19:05

ФСБ задержала мужчину, заподозренного в "оправдании" теракта в петербургском метро

Сотрудники Федеральной службы безопасности задержали на территории Петербурга мужчину, который, по данным правоохранителей, размещал в социальных сетях аудиозаписи, каким-то образом оправдывающие совершенный в 2017-м году в метрополитене террористический акт. Об этом пишет ТАСС.

Известно, что против мужчины возбудили уголовное дело по статье "Публичные призывы к осуществлению террористической деятельности, публичное оправдание терроризма или пропаганда терроризма, совершенные с использованием средств массовой информации либо электронных или информационно-телекоммуникационных сетей, в том числе сети интернет".

Сейчас гражданину выбирают меру пресечения.

Отметим, дело по уголовной статье об оправдании терроризма также было возбуждено в Пскове в  феврале против местной журналистки Светлане Прокопьевой, выразившей мнение о мотивах террориста, который взорвал себя в Архангельске у здания ФСБ осенью 2018-го года. Женщине грозит до восьми лет лишения свободы.

Теракт, совершенный смертником на перегоне между станциями "Сенная площадь" и "Технологический институт" 3 апреля 2017-го года, унес жизни пятнадцати человек.

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0:26    
А о чём это вы? Где вы нашли слова - "в их понимании"?

19 февраля, 20:18    
19:59 Все верно написано - у держиморд свое понимание, а людей свое. Потому и сделано это существенное уточнение.

19 февраля, 19:59    
Слова "в их понимании" принадлежат не сотрудникам ФСБ, а журналюге, который написал этот текст. И если вы этого не понимаете, то вас жалко. Если понимаете, то вы умышленный провокатор, как и автор статьи.

19 февраля, 19:40    
Ключевые слова - "в их понимании". Действуют не по закону, а по понятиям.
Вот ещё пересажают по той же статье всех сочувствующих попавшему "под раздачу" мужику.

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