Белковский считает, что по отношению к чиновникам народ ожесточен как никогда

Публицист и политтехнолог Станислав Белковский дал актуальную оценку тому, насколька велика степень раздраженности общества применительно ко словам и действиям чиновничьего класса.

Белковскому видится, что российская ситуация в этом смысле близка к социальному взрыву и усугубляется тем, что регулярно достоянием общественности становятся записанные на видео хамские по отношению к ней высказывания и поступки разного уровня бюрократов. Влияет также, по словам Белковского, и постоянная демонстрация роскошного образа жизни власть предержащими. Свое видение проблемы политолог изложил в эфире радиостанции "Эхо Москвы".

"Народ ненавидит правящую элиту", - считает Белковский. Политолог также заметил, что в качестве "тонко чувствующего политика" на этой теме удачно играет и спекулирует Алексей Навальный.

Кроме того, Белковский предостерег президента страны Владимира Путина от демонстрации богатств власти, в частности, от приглашений на празднование юбилеев звезд эстрады вроде Димы Билана. "Это демонстративное неуважение к нашему нищему народу, полностью ограбленному, которому подняли пенсионный возраст", - выразил мнение политолог, при этом уточнив, что сам он уважает упомянутого артиста "как художника и как человека".