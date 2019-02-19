18+
 PDA
   Наши соцсети:   
           
  
Новости
Статьи
Муниципал
Интервью
Медиатека

Новости

19 февраля, 19:40

Белковский считает, что по отношению к чиновникам народ ожесточен как никогда

Публицист и политтехнолог Станислав Белковский дал актуальную оценку тому, насколька велика степень раздраженности общества применительно ко словам и действиям чиновничьего класса.

Белковскому видится, что российская ситуация в этом смысле близка к социальному взрыву и усугубляется тем, что регулярно достоянием общественности становятся записанные на видео хамские по отношению к ней высказывания и поступки разного уровня бюрократов. Влияет также, по словам Белковского, и постоянная демонстрация роскошного образа жизни власть предержащими. Свое видение проблемы политолог изложил в эфире радиостанции "Эхо Москвы".

"Народ ненавидит правящую элиту", - считает Белковский. Политолог также заметил, что в качестве "тонко чувствующего политика" на этой теме удачно играет и спекулирует Алексей Навальный. 

Кроме того, Белковский предостерег президента страны Владимира Путина от демонстрации богатств власти, в частности, от приглашений на празднование юбилеев звезд эстрады вроде Димы Билана. "Это демонстративное неуважение к нашему нищему народу, полностью ограбленному, которому подняли пенсионный возраст", - выразил мнение политолог, при этом уточнив, что сам он уважает упомянутого артиста "как художника и как человека". 

Подписывайтесь на канал ЗакС.Ру
в Яндекс.Дзен
 и
Телеграм

Обсуждение
Правила комментирования

Запрещается:
  • Оскорбление участников дискуссии и иных лиц
  • Употребление нецензурных слов и брани
  • Разжигание межнациональной розни, пропаганда насилия
  • Спам и реклама других сайтов
  • Комментарии не по теме материала
  • Обсуждение действий администрации сайта
Администрация сайта оставляет за собой право удалить комментарий, если он нарушает эти правила.
Добавить высказывание


19 февраля, 21:19    
"Народ ожесточен как никогда" - мягко сказано...

19 февраля, 19:58    
Не было бы темы - не на чем было бы спекулировать. А коль тема есть и очевидна, а государство покрывает нарушителей, то народ и без Навального всё понимает. Навальный высказываться не боится в отличие от других политиков, предпочитающих отмолчаться по острым вопросам и спокойно доживать до старости в ональном отверстии власть имущих.

Страница 1-ая (всего: 1)
Добавить высказывание



Рейтинг персон

Опрос:
Глав Центрального, Василеостровского и Красносельского районов отправили в отставку из-за плохой уборки снега. Справедливо ли это решение?

Да
Нет
Нужно было наказывать других чиновников

Все новости:

19 февраля, 21:56 Сигнальные пистолеты, стихи и старые оскорбления: Дела Зломновых взбудоражили адвокатское сообщество   3

19 февраля, 21:01 В Петербурге могут ограничить проезд "неэкологическим" автомобилям   2

19 февраля, 20:26 Шлосберг рассказал о своем и "яблочном" отношении к Навальному   1

19 февраля, 20:03 Гордость и предубеждение в строительстве метро

19 февраля, 19:40 Белковский считает, что по отношению к чиновникам народ ожесточен как никогда   2

19 февраля, 19:05 ФСБ задержала мужчину, заподозренного в "оправдании" теракта в петербургском метро   4

19 февраля, 18:51 Смольный о лжеминированиях: Петербуржцев не испугать таким подлым способом   3

19 февраля, 18:30 ЕСПЧ зарегистрировал жалобу фигуранта дела "Сети" Филинкова на пытки в СИЗО

19 февраля, 18:19 Минюст пошел навстречу кандидатам, которых не допускают до участия в выборах   1

19 февраля, 18:10 Гудков позвал сенатора Клишаса на дебаты о его "запретительных" законопроектах   5

19 февраля, 17:30 УФАС нашло нарушения в организации торгов, проводимых администрацией Кронштадта

19 февраля, 17:25 "Единая Россия" поддержала идею о снижении муниципального фильтра   4

19 февраля, 16:51 Беглов поделился с Шойгу планами по развитию Кронштадта   1

19 февраля, 16:26 Нетрезвые кандидаты в депутаты от ЛДПР подозреваются в поджоге здания администрации поселка Прогресс   2

19 февраля, 16:18 Трохманенко об иске к Резнику: Политтехнологи Смольного привлекают забытых провокаторов   7

Предыдущие новости

Регионы


© ZakS.Ru, 2002—2019. Все права защищены. При использовании материалов гиперссылка обязательна.
Свидетельство о регистрации средства массовой информации ЭЛ №ФС77-50076, выданное 07.06.2012 Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
Главный редактор: Гончарова Н.С.