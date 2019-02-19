Шлосберг рассказал о своем и "яблочном" отношении к Навальному

Лидер псковского "Яблока" Лев Шлосберг, столкнувшись в эфире YouTube-канала "Гражданин TV" с вопросом об отношении к политику Алексею Навальному, с которым у партии непростая коммуникация, обозначил свою и "яблочную" позицию одновременно как благожелательную и вместе с тем сдержанно-нейтральную. О возможном политическом взаимодействии речи не идет до сих пор.

Он сейчас лишен избирательных прав абсурдным применением законодательства, я желаю, чтобы это всё закончилось и чтобы он мог принимать легальное участие в российской политике, быть избранным - может быть, мэром, может, депутатом. Мы оппозиция, мы поддерживаем права и свободы граждан, это наша ключевая позиция. — Лев Шлосберг - об Алексее Навальном

Отметим, что с момента изгнания Навального из партии за националистическую риторику в 2007-м году "Яблоко" и Навальный никогда ни по одному политическому вопросу не могли договориться и в основном напрямую соперничали, играя на "оппозиционном фланге".