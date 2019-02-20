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9:30

Мать Скрипаля просит правоохранителей признать сына пропавшим без вести

Пожилая мать экс-полковника ГРУ Сергея Скрипаля Елена обратилась в правоохранительные органы с заявлением о признании сына и внучки Юлии пропавшими без вести, поделилась с "Интерфаксом" племянница бывшего разведчика Виктория Скрипаль.

По её словам, документы были направлены по адресу прописки экс-военного - в московский отдел полиции. Виктория Скрипаль проживает в Ярославле вместе с матерью полковника. Она неоднократно пыталась попасть в Великобританию, но местные власти постоянно отказывали ей в получении визы, так как подозревали, что она может быть "завербована" российскими спецслужбами.

Напомним, 18 февраля стало известно о том, что здоровье Сергея Скрипаля ухудшилось, в связи с чем его вновь госпитализировали.

Cкрипаль и его дочь Юлия были отравлены нервно-паралитическим газом "Новичок". Обоим россиянам удалось выжить. В совершении преступлении британская сторона подозревает россиян Руслана Боширова и Александра Петрова, которых засняли камеры видеонаблюдения блуждающими по Солсбери в день отравления. Однако президент Владимир Путин заявил, что мужчины – "гражданские лица", и сразу после этого они появились в эфире телеканала RussiaToday, где дали интервью и рассказали, что приезжали Солсбери исключительно с туристической целью.

Издания The Bellingcat и The Insider публиковали расследования, согласно которым Петров и Боширов – на самом деле сотрудники ГРУ  Александр Мишкин и Анатолий Чепига, оба имеют звание Героев России. Также журналисты выяснили личность третьего подозреваемого: им может быть еще один сотрудник ГРУ Денис Сергеев.

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9:51    
бабка зохотела ПЕНСИЮ ПОЛУЧИТЬ ЗА СЫНУЛЮ ПРЕДАТЕЛЯ РОДИНЫ

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