18+
 PDA
   Наши соцсети:   
           
  
Новости
Статьи
Муниципал
Интервью
Медиатека

Новости

10:16

Реальные доходы петербуржцев за год упали на 1,7%

Согласно данным из опубликованного доклада Петростата "Социально-экономическое положение Санкт-Петербурга в январе 2019 года", за минувший 2018 год реальные заработки жителей Северной столицы снизились на 1,7%.

Вместе с тем, число работающих горожан увеличилось на 4,2%. Также полученная петербуржцами номинальная зарплата выросла на 10%, тогда как реальная - всего на 7%.

Всего петербургские работодатели задолжали своим сотрудникам почти 137 млн рублей (по состоянию на декабрь 2018-го); общее количество граждан, перед которыми имеется непогашенная задолженность, составляет коло 1600 человек.

Напомним также, в январе министр труда Максим Топилин известил, что в 2019 году у работников бюджетной сферы на 4,3% вырастет финансовая составляющая заработной платы.

Подписывайтесь на канал ЗакС.Ру
в Яндекс.Дзен
 и
Телеграм

Обсуждение
Правила комментирования

Запрещается:
  • Оскорбление участников дискуссии и иных лиц
  • Употребление нецензурных слов и брани
  • Разжигание межнациональной розни, пропаганда насилия
  • Спам и реклама других сайтов
  • Комментарии не по теме материала
  • Обсуждение действий администрации сайта
Администрация сайта оставляет за собой право удалить комментарий, если он нарушает эти правила.
Добавить высказывание


12:58   Бордунов  
11:57 Вот, теперь теплее, Саша. Остается исправить "алчный КАПИТАЛИЗМ" на путинизм и ты почти прав.
11:52 Привет, Насральный. Чтобы узнать "Сашу", не надо быть ясновидящим. Вот, здесь он сам подписался: https://www.zaks.ru/new/archive/view/185802 Но чтобы быть идиотом, достаточно хвалить Путина и писать про беды от либералов, демократов, жидов, Немцова, кролика и тому подобный вздор. В чем ты преуспел.

12:50    
Полный бред.Зайдите в магазин и спросите у людей на сколько выросли цены на всё.И на что жить?

11:57    
В России алчный КАПИТАЛИЗМ, потому о социальной справедливости, равенстве, социальных благах и речи быть не может по ОПРЕДЕЛЕНИЮ ОЭФ! В плане социальной защищённости капитализм ничем не отличается от рабовладельческого или феодального строя! Когда это наконец дойдёт до тупых россиян, надеющихся "манну небесную" от буржуазной власти! Хотели в конце 80-х больше капитализма, рыночной экономики-вот и живите при ней, и не скулите-бесполезно!!!

11:52    
11-26
Привет, Послебодунов ! Как видно, лечение тебе, ясновидящему шизику, не помогает. Видно, деградация далеко зашла. Так и не можешь запомнить и употребить пару имён других, кроме "Саша". Жалко, конечно. А мог быть полезен и семье, и обществу. Постарайся пить меньше. Шурик.

11:27    
10:28 В целом в России экономика трещит по швам, а правительство работает на интересы узкого круга лиц.

11:26   Бордунов  
10:28 Саша, ты в эскортную фирму "рыбкой" устроился?

11:21    
Данные Росстата, Петростата доверия не вызывают. В СМИ была информация об искажении Росстатом в разы информации в разы.
Радует жизнерадостное сообщение 10.28.
Но это не для населения далеко не в целом. Государство не защищает слабых.
По прежнему еле выживают многодетные семьи, матери-одиночки, дети из н[цензура]гополучных семей и конечно, пенсионеры, получающие пенсию от 100 до 300 евро в среднем.
Пенсионеров выбросили за борт во внебюджетную систему (воровской пенсионный фонд, пожирающий на свое содержание почти  треть поступающих пенсионных взносов).
На лечение  больных детей собираем деньги по СМС. В коммуналках ютятся ветераны и блокадники. Жилой фонд в плачевном состоянии.
По сообщениям СМИ (РЕН ТВ) Правительство в 2018 году не израсходовала бюджетных денег около 800 миллиардов!
Так что "в целом" все нормально.

10:28    
В целом всё нормально в России, тем более в Питере! Кто работает, тот ест! Кто хорошо и много работает, тот ест, пьёт, отдыхает на курортах, ездит на дорогих авто и тд.!

Страница 1-ая (всего: 1)
Добавить высказывание



Рейтинг персон

Опрос:
Глав Центрального, Василеостровского и Красносельского районов отправили в отставку из-за плохой уборки снега. Справедливо ли это решение?

Да
Нет
Нужно было наказывать других чиновников

Все новости:

15:54 Беглов об участии в выборах губернатора: Как буду готов, так сразу и отвечу, хорошо?   1

15:44 Студенты просят ректора МГУ выступить в защиту арестованного аспиранта Мифтахова   3

15:16 Вишневский выступил против идеи запретить наблюдателям ездить на выборы в другие регионы   1

14:49 Рогозин усомнился в способности SpaceX создать ракетный двигатель лучше российского

14:46 Экс-полицейский, ушедший в отставку после смерти школьника, стал замглавы Фрунзенского района   1

14:25 Экс-начальника колонии поместили под домашний арест по делу о пытках в ИК-1 Ярославля

14:20 Росгвардия на 395 млн рублей закупит "неуправляемых ракет" и прочего оружия   2

13:47 "Невскую ратушу" эвакуировали из-за угроз взрывов   2

13:39 Организатору убийства Старовойтовой отказали в переводе в колонию-поселение

13:31 Как и год назад, Путин пригрозил США, что в военном плане РФ в "долгу не останется"   7

13:22 Путин выразил надежду на восстановление связей с ЕС: Это отвечает нашим общим интересам

13:16 Путин: Прежде всего - надо развивать генетику и искусственный интеллект   5

13:15 Смольный закупает почти 1,45 млн георгиевских ленточек   1

13:01 УФАС привлекло Резника заявителем по делу о "снежном картеле" почти на 9 млн рублей   3

13:01 Путин: Все наше законодательство надо настроить на новую технологическую реальность

Предыдущие новости

Регионы

–екламный блок RTB загружаетс¤

© ZakS.Ru, 2002—2019. Все права защищены. При использовании материалов гиперссылка обязательна.
Свидетельство о регистрации средства массовой информации ЭЛ №ФС77-50076, выданное 07.06.2012 Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
Главный редактор: Гончарова Н.С.