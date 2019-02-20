Фасад Круглой бани на улице Карбышева отреставрируют

Комитет по госконтролю, использованию и охране памятников истории и культуры (КГИОП) поручил разработать проектную документацию по "реновации" фасадов здания объекта культнаследия регионального значения "Круглая баня" ("баня-шайба"), расположенного на улице Карбышева, 29а.

Здание находится в ведении ООО "Балтийский дом". Изначально КГИОП согласовал проведение реставрационных работ до февраля 2018 года, однако организация заявила, что не располагает должным финансированием для "обновления" бани. В связи с этим пользователю объекта дано поручение завершить работы до 1 сентября 2019 года.

На данный момент фасад дома сильно изношен, штукатурка и краска чрезмерно загрязнены. На внутреннем фасаде отваливается историческая облицовка плиткой.

Однако баня продолжает выполнять свою изначальную функцию и по сей день.

Комплекс был построен в 1927 по проекту архитектора Александра Никольского. Баня является примером ленинградского конструктивизма.