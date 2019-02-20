В Приморье родители избили в школьном туалете пятиклассника, "травившего" их детей

В одной из школ, расположенных в городе Большой Камень Приморского края, родители нескольких учеников побили пятиклассника, систематически обижавшего их детей. Как поделился с "Интерфаксом" осведомленный источник, инцидент произошел в туалете учебного заведения.

Насколько сильно пострадал мальчик, не сообщается, однако известно, что хулиган на постоянной основе устраивал травлю других учеников, и родители якобы неоднократно заявляли об этом в полицию. По данным сайта Dieta.ru, несовершеннолетний дебошир приносил с собой на занятия нож, портил вещи одноклассников, был зачинщиком драк. Отмечается, что отец и мать школьника лишены родительских прав, он воспитывался бабушкой.

По факту случившегося начата межрайонная прокурорская проверка. Надзорное ведомство проверит деятельность школы и даст оценку работе органов системы профилактики правонарушений несовершеннолетних.