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11:40

ЕдРо планирует провести в муниципальные советы Петербурга 550 молодых депутатов

Одна из целей «Единой России» на петербургских муниципальных выборах - провести в местные советы 550 человек в возрасте от 18 до 35 лет, сообщил депутат Заксобрания Алексей Цивилев на пресс-конференции, посвященной старту проекта «ПолитСтартап».

По словам Цивилева, для достижения этого результата необходимо подготовить не менее 1200 кандидатов. Молодые представители и сторонники партии власти пройдут обучение в «Школе ПолитСтартапа».

– Мы обучим их полномочиями местного самоуправления, законодательству, политтехнологическим штучкам, – рассказал депутат-единоросс муниципального совета МО Нарвский округ Алексей Глушков.

Наставниками молодых кандидатов станут Глушков и еще порядка 30 муниципалов. Кроме того, в роли наставников выступят пять депутатов ЗакСа: Алексей Цивилев, Дмитрий Тугов, Юрий Бочков, Денис Четырбок и Роман Коваль.

«ПолитСтартап» - федеральный кадровый проект «Единой России», направленный на обновление партийных рядов. Набор в участники проекта стартовал 13 февраля 2019 года на съезде «Молодой Гвардии Единой России».

Сергей Еремеев



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13:33   Дед Иван   РУСЬ
Голосуя за кандидатов от Е-дрисни, ты соглашаешься с пенсионным грабежом, с тарифами коммунальными, с ценами, выросшими до потолка, с кризисом и коррупцией и т.д. и так прочее!Думайте пожалуйста, головой, а не тем местом, которым сидишь!

13:01    
Ни один крысеныш из едрисни не должен пробраться в депутаты!

12:58    
12-11
Обязательно пойду на выборы. Моя задача - не пропустить едросов.

12:24    
Вот этот «ПолитСтартап» финансируется из бюджета? Сколько, сколько???
 А опыт в молодых Едросов закладывается кем  и каким образом?

12:11    
На выборы не пойду. Выборы без выбора надоели.

12:06   иван  
политтехнологическим штучкам - идиоты

11:50    
У жителей города непростая задача: не пропустить в муниципалы ни одного едроса. Для этого надо предотвратить административно организованное голосование и помешать провести фальсификации результатов голосования в избирательных комиссиях, прикрываемых районными администрациями.

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