Путин начал выступление с посланием Федеральному собранию

Президент Владимир Путин начал оглашение послания Федеральному собранию в Гостином дворе Москвы. Глава государства опоздал всего на пять минут.

В этом году президент выступает в Гостином дворе в Москве: в Георгиевском зале Кремля, где обычно оглашалось послание, делают ремонт.

Среди гостей присутствуют члены правительства, Совета Федерации, Госдумы. В том числе в зале находится спикер Совфеда Валентина Матвиенко. Ранее сообщалось, что она пропустит мероприятие, поскольку едет с официальным визитом в страны Юго-Восточной Азии. Накануне она провела беседу с султаном Брунея Хассаналом Болкиахом и передала ему послание от Путина.

Выступление президента перед Федеральным собранием предусмотрено Конституцией России и проходит ежегодно. Некоторое время назад Путин обращался к парламенту осенью - в ноябре-декабре, однако в последние годы даты сместились к первому кварталу года.

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