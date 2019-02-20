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12:11

Путин: Запасов времени на дальнейшую раскачку экономики у нас больше нет

Сегодня, 20 февраля, глава государства Владимир Путин в 15-й раз выступает с посланием Федеральному собранию. Опоздав на 7 минут, президент начал, обозначив основные цели своего обращения к собравшимся. 

Послание, отметил он, будет сконцентрировано на внутренних проблемах и задачах России, вопросах социального развития страны, ходе реализации национальных проектов, обозначенных в "майчких указов".

"Именно в наступившем году граждане почувствуют измения к лучшему. Запасов времени на дальнейшую раскачку экономики у нас больше нет, надо работать", - заявил Путин.

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12:47    
А шо такое произошло сегодня? Всё было времени до хрена, и вот нет?
И что же теперь примется раскачивать путинская шайка? Всё уже и так раскачано, шатается на ветру.
За что ни возьмись - ничего у путинской шайки нет.

12:37   Бордунов  
Прикольное видео про путинское "нет времени на раскачку" https://www.youtube.com/watch?v=Y0i8fX_N91o
С 2000 на раскачку нет времени, а на гадости людям есть.
Ваван, может, наоборот, паузу возмешь? Особенно в конвейерном подмахивании придурочных законов. Раскачаешься, в порядок себя приведешь, отдохнешь от галеры?

12:18    
В какой экономике разбирается Правительство? Преподаватели, люди без опыта и знаний?
Уже раскачали экономику, дальше некуда...

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