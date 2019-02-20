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12:17

Путин: Россия вошла сейчас в очень сложный демографический период

После того, как Владимир Путин обозначил главную тему своего послания Федеральному собранию, а именно - реализация национальных проектов, обозначенных в "майских указах", первым делом президент отметил, что важно позаботиться о демографическом положении государства.

"Важно, чтобы рождение и воспитание детей не было связано с риском снижения благосостояния. Предлагаю с 1 января 2020 года поднять планку до двух прожиточных минимумов на члена семьи. Это позволит почти в полтора раза увеличить число семей, имеющих права на дополнительные выплаты на ребенка", - наказал Путин.

Послание президента представителям Федерального собрания проходит сегодня, 20 февраля, уже в 15-й раз. Гости собрались в большом Гостином дворе в Москве. Всего на мероприятие приглашены больше тысячи человек, аккредитованы более 700 журналистов, в том числе иностранных. В первых рядах сидят видные члены правительства и крупные чиновники: Валентина Матвиенко, Дмитрий Медведев, Вячеслав Володин, Сергей Шойгу, а также врио градоначальника Петербурга Александр Беглов.



В этой, как и в любой другой новости/статье/интервью и т.д., теперь вы можете проголосовать "за" или "против" упоминаемых в ней персонажей. Для этого достаточно навести на фамилию человека курсор мышки. Подробно о правилах голосования и о том, где посмотреть текущие рейтинги персон, написано в "Инструкции по голосованию".

Посмотреть общий рейтинг персон.

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Рейтинг персон

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Глав Центрального, Василеостровского и Красносельского районов отправили в отставку из-за плохой уборки снега. Справедливо ли это решение?

Да
Нет
Нужно было наказывать других чиновников

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