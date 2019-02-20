Пятый день "волны минирования" начался с эвакуации университетов и больниц

В Петербурге уже пятый день продолжается волна эвакуаций из-за анонимных угроз минирования, сообщают очевидцы в группе «ДТП и ЧП» во «ВКонтакте».

На улицы выводят студентов трех корпусов ИТМО и общежития вуза, Технологического института, СПбГУ. Эвакуированы Железнодорожная и Елизаветинская больницы.

Злоумышленники рассылают письма по электронной почте, заявляя, что в здании заложена бомба. Угрозы получали более тысячи объектов, только за 19 февраля эвакуировали посетителей почти 500 зданий. От руководства одного из торговых комплексов неизвестные потребовали 500 тысяч рублей, передает Telegram-канал «Аварийный Петербург».