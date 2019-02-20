Путин: Поручаю перевести всю промышленность на строгие природоохранные стандарты

Рассуждая о "мусорной" проблеме России, а именно - отсутствии четкой регламентированной системы переработки твердых бытовых отходов и повсеместном разрастании свалок, убивающих экологию, Владимир Путин дал наказ в кратчайшие сроки принять "мусорную" реформу и решить вопрос вредных выборосов с предприятий. Для того, чтобы экология "оздаравливалась", президент поручил Госдуме принять в весеннюю сессию законопроет, предписывающий всем "вредным" предприятиям перейти на на строгие природоохранные стандарты.

"Мы должны передать будущим поколениям экологически благополучную страну", - заявил президент.

Послание президента представителям Федерального собрания проходит сегодня, 20 февраля, уже в 15-й раз. Гости собрались в большом Гостином дворе в Москве. Всего на мероприятие приглашены больше тысячи человек, аккредитованы более 700 журналистов, в том числе иностранных. В первых рядах сидят видные члены правительства и крупные чиновники: Валентина Матвиенко, Дмитрий Медведев, Вячеслав Володин, Сергей Шойгу, а также врио градоначальника Петербурга Александр Беглов.