Путин предложил поощрять учителей, переехавших работать в села, миллионом рублей

В рамках реализации федеральной программы по повышению качества образования, Владимир Путин поручил в рамках программы "Земский учитель" финансово поощрять тех педагогов, которые переезжают преподавать в сельские школы и малые города России.

"Предлагаю с 2020 года запустить программу "Земский учитель", по которой единовременную выплату в размере миллиона рублей будут получать педагоги, которые переезжают работать в села", - наказал глава государства.

Послание президента представителям Федерального собрания проходит сегодня, 20 февраля, уже в 15-й раз. Гости собрались в большом Гостином дворе в Москве. Всего на мероприятие приглашены больше тысячи человек, аккредитованы более 700 журналистов, в том числе иностранных. В первых рядах сидят видные члены правительства и крупные чиновники: Валентина Матвиенко, Дмитрий Медведев, Вячеслав Володин, Сергей Шойгу, а также врио градоначальника Петербурга Александр Беглов.

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