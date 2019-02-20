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12:52

Путин предложил поощрять учителей, переехавших работать в села, миллионом рублей

В рамках реализации федеральной программы по повышению качества образования, Владимир Путин поручил в рамках программы "Земский учитель" финансово поощрять тех педагогов, которые переезжают преподавать в сельские школы и малые города России.

"Предлагаю с 2020 года запустить программу "Земский учитель", по которой единовременную выплату в размере миллиона рублей будут получать педагоги, которые переезжают работать в села", - наказал глава государства.

Послание президента представителям Федерального собрания проходит сегодня, 20 февраля, уже в 15-й раз. Гости собрались в большом Гостином дворе в Москве. Всего на мероприятие приглашены больше тысячи человек, аккредитованы более 700 журналистов, в том числе иностранных. В первых рядах сидят видные члены правительства и крупные чиновники: Валентина Матвиенко, Дмитрий Медведев, Вячеслав Володин, Сергей Шойгу, а также врио градоначальника Петербурга Александр Беглов.



В этой, как и в любой другой новости/статье/интервью и т.д., теперь вы можете проголосовать "за" или "против" упоминаемых в ней персонажей. Для этого достаточно навести на фамилию человека курсор мышки. Подробно о правилах голосования и о том, где посмотреть текущие рейтинги персон, написано в "Инструкции по голосованию".

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15:35    
14.47
Не надо косить под ивана, перевёртыш !. Тебя давно расшифровали, ты племянничек пархатого паскудника кролика, имя твоё Изя, и беседовал ты при получении гонорара с помощником кролика, а не с народом.

15:05    
А кого учить на селе? Сначала массово закрывали школы и уничтожали деревни, а теперь, когда все от туда разъехались, спохватились. Вот так и во всём. Бездарное руководство, отсутствие стратегии и грамотных специалистов в правительстве.
Бывшие посредственные журналисты космосом рулят, спортсмены - строительством, воры - экономикой.

14:47   Дед Иван   РУСЬ
Больше всего, мне понравился комментарий 12:58, согласен с ним на 100%!Надоел пыня, его кризис и его балабольство ВСЕМ! Пишу не просто так, а говорил со многими людьми, из простого Народа.

14:39    
Уже предлагал!

14:03   Антон  
У него что амнезия? Уже заманивали, не помогло. Едут единицы. Те кто пишут речи Путину, хотя бы заглядывали в прошлогодние тексты и обещания. Они настолько обленились, что выдёргивают куски их прошлых речей, а дедушка Путин уже старенький не всё помнит. Эти изверги подсовывают ему для чтения всякую чушь, ну а он талдычит нам одно и тоже, наверное думает это прорывные предложения.)) Скоро начнёт заговариваться и шепелявить. Смотрите "Леонид Ильич-2" на всех экранах российских телевизоров!))

12:58    
Путин!
Ехал бы ты сам на село со всей своей бандой - за миллион рублей.
И чтоб без возврата.

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