УФАС привлекло Резника заявителем по делу о "снежном картеле" почти на 9 млн рублей

Комиссия управления ФАС по Петербургу решило привлечь депутата Заксобрания Максима Резника в качестве заявителя по делу о картельном соглашении на торгах по расчистке дорог о снега.

Дело о «снежном картеле» УФАС возбудило в январе. Антимонопольщики заподозрили ГУДП «Центр», ООО «Коломяжское», АО «Автопарк №7 Спецтранс», СПб ГУДП «Путь», ОАО «Автодор Спб» в нарушении закона о защите конкуренции на торгах по содержанию дорог, в том числе вывозе снега.

Заседание комиссии по делу о «снежном картеле» состоялось 20 февраля. На нем антимонопольщики сообщили компаниям-ответчикам о заявлении Резника, просившего проверить 13 закупок на уборку Петербурга на 8,95 млн рублей. Как раз по этим закупка и было ранее возбуждено дело.

В итоге комиссия, заслушав представителей сторон, решила привлечь Резника в качестве заявителя по делу, запросить дополнительные материалы и документы. Следующее заседание по делу состоится 20 марта.

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