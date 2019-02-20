Путин: Все наше законодательство надо настроить на новую технологическую реальность

Владимир Путин дал поручение уделить максимальное количество внимания внедрению в законотворческий процесс инновационных технологий.

"Парламенту нужно создать соответствующую законодательную базу для новой цифровой экономики", - заявил глава государства.

Вместе с тем, важно не "давить" на собственный, российский, бизнес и оказывать ему поддержку.

Послание президента представителям Федерального собрания проходит сегодня, 20 февраля, уже в 15-й раз. Гости собрались в большом Гостином дворе в Москве. Всего на мероприятие приглашены больше тысячи человек, аккредитованы более 700 журналистов, в том числе иностранных. В первых рядах сидят видные члены правительства и крупные чиновники: Валентина Матвиенко, Дмитрий Медведев, Вячеслав Володин, Сергей Шойгу, а также врио градоначальника Петербурга Александр Беглов.

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